Llegó diciembre, entramos al último mes del año. Tiempo para pasar en familia, fortalecer lazos y tradiciones. Los fines de año nos llevan, inevitablemente, a la reflexión sobre cómo hemos pasado nuestro año, qué volveríamos a hacer, qué no y, qué logros festejar. Nos llenamos de eventos para despedir el año con nuestros diferentes grupos y los de los chicos (clausura del colegio, nido, trabajo, familia) en donde por seguro nunca faltará la comida. Creo que es un buen momento para enseñarles diferentes lecciones a nuestros hijos y, reforzar en nosotros una filosofía de vida: se puede disfrutar de todo con moderación.

Como mamá trató de rescatar las tradiciones familiares y culinarias que me hicieron feliz en mi infancia y que me traen buenos recuerdos hasta ahora. Mi idea es poder revivir esos lindos momentos junto con mis hijas, que ellas los disfruten para que así pasen de generación en generación. Cada nuevo miembro de la familia va aportando su influencia para continuar construyendo nuestras tradiciones alrededor de la mesa. Algo que me emociona mucho cuando se va acercando la Navidad es que mi hija mayor me pide que prepare el clásico puré de camote que tanto amé de niña y que se lo pedía a mi mamá también. Creo que -en esta época- debemos preparar las recetas tal cual son, por más mantequilla que estas puedan tener: si practicamos la moderación al servirnos, no hay problema.

El 24 de diciembre comienza el festejo de Navidad en la cocina. Todo el día, desde temprano, desfilan por ahí el jamón glaseado a pedido de mi esposo, por el que espera todo el año; el pavo jugosito; la clásica ensalada de papa con manzana y nueces acarameladas de mi Mamama; la ensalada thai que ya se ha vuelto un clásico en mi casa a pedido de mi mamá; el arroz con aceitunas de mi suegra... y así vamos juntando recetas tradicionales de mi familia, la de mi esposo, junto a los pedidos especiales de cada uno. No me puedo acordar con certeza los regalos que tuve de niña pero sí de las lindas reuniones familiares, y los olores y sabores de la comida.

Aprovechemos esta época para disfrutar en familia alrededor de la mesa y la cocina. Cocinen las recetas tradicionales tal cual las disfrutaron de niños y coman siempre con moderación y consciencia (al día a siguiente se pueden hacer un calentado). ¿Ustedes que recetas cocinan o han dejado de cocinar y quisieran rescatar? Si tienen hijos (as) es un buen momento para llamar a su mamá, papá, abuelos o tíos y preguntarles por esa querida receta que se quedó en sus recuerdos.