Teñirse o no el cabello en verano. He ahí la interrogante que muchas veces desanima a quienes quieren un cambio de look en los primeros meses del año. “Es un mito que uno no pueda pintarse o decolorarse en esta temporada. Los productos para el cabello actuales cuentan con protección de los rayos UV. El sol no debería ser un impedimento”, explica Carlos Ávila, técnico educador de color y cuidado del cabello.

Es cierto que en esta temporada el cabello es más propenso a presentar problemas como resequedad de la fibra capilar y deshidratación. Más aún si hay un proceso químico de por medio. El especialista, sin embargo, enfatiza que el reacondicionador y la mascarilla capilar son importantes aliados. Sobre todo si uno frecuenta los balnearios y la piscina.

Sobre esta última, Ávila hace una importante recomendación. “Si tenemos un balayage [mechas de color que iluminan de manera ‘natural’], debemos tener mucho cuidado con el cloro de la piscina. Puede provocar que el cabello se torne azul o verde. Aconsejo el uso de un gorro [de látex] para una óptima protección”. //