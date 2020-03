Los niveles de radiación ultravioleta siguen llegando a niveles casi extremos. Protege a tu engreído de los rayos solares con bloqueador especial para su especie. Estos deben aplicarse en las zonas más expuestas y libres de pelo como orejas, alrededor de ojos y nariz. Recuerda que también ellos pueden sufrir de cáncer de piel.

Más vale prevenir que curar. Por eso, se recomienda que tu mascota siempre tenga espacios de sombra. Además, la exposición a los rayos ultravioletas los expone a las cataratas. Los perros que más sufren con los rayos ultravioletas son los que no tienen pelo – perro peruano- o con poco pelaje, de color blanco y albinos. El pelaje los protege de los rayos solares: no lo rapes, solo recórtaselo un poco en los meses de calor.

Si la mascota se moja, vuélvele a colocar el producto para mantener la protección.

Bloqueadores y golpe de calor

Échale a tu mascota protector solar con factor número 30 a más. Si no consigues de uso veterinario puedes usar para bebes que no contengan óxido de zinc. La aplicación debe repetirse entre cada 4 a 6 horas como máximo. Si la mascota se moja, vuelve a colocarle el producto para mantener la protección.

En los meses de verano son comunes las emergencias médicas por casos de golpe de calor. La situación se produce cuando la mascota está expuesta a ambientes calurosos -no importa si es por mucho tiempo o no- y su temperatura corporal se eleva a tal nivel que todos los procesos internos de su cuerpo se afectan. El animal no podrá autorregular su temperatura e inclusive puede perder la conciencia, sufrir alteraciones neurológicas y morir.

El caso más común de esta situación se produce cuando se deja a la mascota dentro del auto, incluso por pocos minutos. Recuerda siempre dejarle a su disposición agua fresca y limpia.

VIDEO RECOMENDADO

Una pandilla de perros, un gato, un loro, y hasta un chivo son algunos de los animales que actúan en la película “De patitas a la calle”.

"De patitas a la calle":Primera película peruana con mascotas protagonistas llega pronto a los cines