No todos los perros son iguales y los especialistas en nutrición canina lo saben. Es por eso que vemos una amplia variedad de alimentos comerciales que se clasifican según el tamaño de la mascota, edad y si es que sufren problemas en el hígado, riñones, piel u obesidad, entre otros.

Por ejemplo, los cachorros están en etapa de crecimiento y necesitan nutrientes que los ayuden en su desarrollo; los perros jóvenes suelen tener mayor actividad física que los geriátricos, por lo que requerirán más calorías.

También, entre estos alimentos, hay de distintas calidades (básico, premium y súper premium) La diferencia, además del precio, es en la calidad de los insumos con los que han sido procesados y, por lo tanto, de su digestividad. Es decir, a mayor digestividad, mejor aprovechamiento y menor cantidad de heces.

Los veterinarios siempre resaltan que no se les debe dar comida humana. El metabolismo de tu mascota no es igual que el tuyo y, por eso, muchos de nuestros alimentos son preparados con aderezos o ingredientes que ellos no digieren bien y son dañinos para su salud. Lo que sí le puedes preparar son raciones, pero con supervisión veterinaria y siguiendo la receta que te den para que no descuides sus necesidades nutricionales.

Otra ventaja de los alimentos en croquetas es que la fricción que se produce al ser masticados ayuda a que no se forme placa bacteriana y los protege de las caries y problemas en encías o dientes. Además, estos productos son fáciles de almacenar y te ahorrará tiempo, pues ya están listos para ser servidos en su plato: solo deberás medir la ración que te indique el médico veterinario.

Así que no cedas si tu mascota te pide con su mejor cara que le invites un poco de tu sabrosa comida: recuerda que es dañina para su salud y… amar es cuidar.

