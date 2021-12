Conforme a los criterios de Saber más

El próximo 16 de marzo el Perú habrá cumplido dos años de Estado de Emergencia por el COVID-19. Setecientos treinta días, 17.520 horas, y una larga lista de sueños, promesas, proyectos, viajes, que no se pudieron concretar. Que ya no se van a concretar. La única posibilidad que existe, luego de una tercera dosis certificada y la inminente vacunación de los niños menores de 12 años en el país es vivir. Encontrar. Salir a buscar.

Quizá sea un viaje el mejor antídoto. Si pudiste ahorrar en este tiempo, y tiene la dicha de planificar un viaje solo o en familia, estos son algunos destinos de lujo dentro del Perú que podrías evaluar ahora mismo. Cada uno es, en sí mismo, una postal instagrameable, pero, sobre todo, una foto para nunca más olvidar.

CUSCO

Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel: Si planea un viaje a la ciudad de los Incas, podrá encontrar a este maravilloso hotel museo ubicado en la monumental Casona de los Cuatro Bustos, junto al Palacio Qoricancha, en el Centro Histórico del Cusco. Para recibir el Año Nuevo, el hotel ofrece un paquete desde US$ 754 o S/ 3,054 que incluye 01 de noche de alojamiento, desayuno buffet asistido para dos personas, cena de Año Nuevo con menú de 5 tiempos y copa de espumante, Tour de arte en el que podrá admirar las más de 195 piezas artísticas y 60 pinturas originales de la escuela cusqueña, clases de pisco sour para 2 personas, y para complementar la experiencia de lujo: un vale de US$25 en el spa y alojamiento gratuito hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación con sus padres.

Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa: A menos de dos horas en auto desde la ciudad de Cusco se encuentra este extraordinario resort ubicado en el Valle Sagrado de los incas, frente al río Urubamba. Como parte de las experiencias de Año Nuevo, el hotel cuenta con un paquete desde US$ 869 o S/ 3,520 por noche, que incluye alojamiento en habitación Deluxe, exquisito desayuno buffet asistido para dos personas, cena de Año Nuevo con menú de 5 tiempos y copa de espumante, acceso a la piscina de tratamiento en el spa, experiencias diarias dentro del hotel como degustación de cerveza artesanal, clases de panadería y demostración de tejidos locales. El resort ofrece además alojamiento gratuito hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación con sus padres.

Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel. Un lujo. FOTO: Difusión.

PARACAS:

Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort: Para quienes planean una escapada cerca de Lima, a tan sólo tres horas en auto y frente a la bahía de Paracas encontrarán este hotel considerado el mejor resort de Latinoamérica, donde podrá celebrar la llegada de un nuevo año disfrutando de un paquete desde US$ 656 o S/ 2,657 por noche (mínimo 3 noches) que incluye alojamiento en habitación Deluxe Garden View, desayuno buffet asistido y cena de Año Nuevo con Menú de 4 tiempos y música en vivo en terraza lounge (ambos servicios para dos personas), además del hospedaje gratuito hasta 2 niños menores de 12 años que compartan habitación con sus padres.

Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort. FOTO: Difusión.

LIMA:

The Westin Lima Hotel & Convention Center: Uno de los edificios más altos y sofisticados del país. El hotel ofrece un paquete para recibir el nuevo año, desde US$ 404 o S/ 1,636 por noche, que incluye alojamiento en habitación Deluxe complementado por un variado y delicioso desayuno buffet asistido y cena de Año Nuevo que incluye una botella de espumante (ambos servicios para dos personas), acceso a piscina climatizada y opción de late check out; además alojamiento gratuito hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación con sus padres.

AC Hotel Lima Miraflores: Ubicado en pleno Malecón de la Reserva de Miraflores, con una privilegiada vista al mar, ofrece un paquete desde US$ 327 o S/ 1,324 por noche que incluye alojamiento en habitación Deluxe, desayuno buffet asistido y cena de Año Nuevo en restaurante Saladero con menú de 5 tiempos y copa de espumante (ambos servicios para dos personas), opción a late check out, además de alojamiento gratuito hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación con sus padres.