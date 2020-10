Conforme a los criterios de Saber más

Desde el 2002 hasta el 2007, sufrí. Sufrí sostenida y prolongadamente en quizás el único periodo de mi vida emocionalmente uniforme. ¿Por qué? Pues básicamente buscaba en otros la felicidad que no tenía idea que debía buscar en mí misma.

Sufrí, lloré por el sufrimiento de esta y otra vidas, y tengo pruebas que lo constatan.

Acabo de reencontrarme con mis diarios personales: páginas de páginas a sangre, de puro drama. Hay huellas de lágrimas, cartas pegadas, recibos que corroboran momentos felices, fotos mías, garabatos, collages.

Durante ese periodo oscuro de mi vida –y digo oscuro porque claramente me dejaba comandar por mis emociones–, creía todo lo que pensaba y me comportaba de una forma poco asertiva. Hice uso de la escritura expresiva para poder sacar todo ese dolor que iba creando y tejiendo en mi mente y sintiendo en mi corazón. Lo plasmé clarito: sin vergüenza ni tapujos, como una terapia alterna a mis visitas al psicólogo.

Ha sido un ejercicio absolutamente honesto reconocerme en esas versiones: la Lorena que siempre lloraba por todo, que buscaba ser amada, aceptada, querida, que no se conocía nada, que recogía los pedazos de su autoestima.

No es que ahora esté exenta del drama. De vez en cuando llegan pensamientos difíciles y también me cuento cuentos que, reconozco, solo cobran vida en mi cabeza, pero después de hacer ese ejercicio retrospectivo, sé que estoy mejor.

Ya no me frustro y tiro al suelo como una infante.

De hecho, cuando era niña –y esta es una confesión de mi madre, ya que yo lo tengo perfectamente bloqueado–, cada vez que algo no salía como quería, lidiaba con mi frustración a cabezazos contra el suelo. Es por eso que mi historia personal con la terapia es desde mis primeros años de conciencia, y es por eso que desde mi experiencia les digo, por su salud mental, que busquen a un profesional como plan A.

No es que no podamos hacer algo por nosotros mismos, no. Pero un profesional va a tener los recursos al alcance para ayudarnos.

El otro día me invitaron a conversar acerca de la salud mental y encuentro necesario que sigamos hablando de este tema: porque es intrínseco a todos, porque somos nosotros los responsables de cuidarnos y hacernos cargo, porque no podemos hablar de salud si no consideramos que la salud mental es igual de importante que la física.

La depresión es una de las mayores causas de aflicciones a nivel mundial: afecta a más de 300 millones de personas en todo el planeta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que en la próxima década podría ser la principal causa de discapacidad laboral a nivel global.

Durante años sufrí de aflicciones en mi salud mental: depresiones diagnosticadas y no diagnosticadas, ansiedad desmedida, ataques de pánico. Considero que conversarlos y normalizarlos, es decir, regularizar el hecho de que muchos de nosotros los padecemos, despojarlos de la carga o tabú que traen, es indispensable para ayudar a concientizarnos sobre la importancia de encargarnos de esto.

¿Qué es salud mental? Para empezar, no podemos hablar de salud en general si no contemplamos el manejo correcto de nuestras emociones, pensamientos y conducta, y si no sabemos manejar el estrés de una forma sana.

De acuerdo con cifras compartidas por Yuri Cutipé, director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Minsa, el año pasado casi 5 millones de peruanos padecieron alguna aflicción en su salud mental.

Hace algunos días compartí en mis redes sociales un meme que decía: quien llega sano psicológicamente a diciembre, gana. Me dio risa.

No es un secreto que estamos atravesando por un momento difícil; por eso nada más coyuntural y necesario que comenzar a hacernos cargo de nuestra salud mental: empieza pidiendo ayuda si sientes que la necesitas. //

CITAS Y REFERENCIAS

Un miembro de cada familia padecerá un trastorno de salud mental en algún momento, publicado por la agencia Andina el 06/10/2020.

La depresión será la primera causa de discapacidad en la próxima década, publicado por Infobae el 27/09/2019.

