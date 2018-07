Selección peruana: ¿Gareca se va? ¿Qué hacer si esto ocurre?

Katya Adaui

Autora de Aquí hay Icebergs



Gareca es una influencia viva en la Selección. Antes aprendíamos de la derrota, ahora, a no hundirnos, a jugar con técnica y estilo, y frente en alto. Cuando ya sabes cómo has sido retado y lo que has entregado, retroceder no es una opción. Perú necesita formar generaciones enteras de goleadores. Jugadores avistados y preparados desde pequeños con mente ganadora, enfocados en su educación, resiliencia y también en su inteligencia emocional. Queda esperar a que Gareca decida renovar su contrato, la única oferta hasta hoy es Perú, ha dicho su abogado. Pero no deberíamos poner toda la fe en un solo dios.

Renato Cisneros

Autor de La Distancia que nos separa



Si Argentina concreta una propuesta, no imagino a Gareca rechazándola. No podemos competir con la patria. Además, con Perú él ya hizo lo más importante: encabezó un trabajo federativo serio, consolidó una selección joven y nos devolvió al Mundial. Cumplió con creces y, de paso, incrementó sus bonos. Quedarse implicaría poner en riesgo su aprobación del 100%. Hoy, en el corazón del peruano promedio, después de Grau, está Gareca, pero si la próxima Copa América no es todo lo auspiciosa que esperamos, y si no clasificamos a Qatar —contingencia posible—, el hincha amnésico no lo pensaría dos veces antes de reducir al ‘Tigre’ a mellizo de Laura Bozzo. Creo que hoy nos toca poner en práctica la primera lección de Gareca: nadie es imprescindible. Ojalá me equivoque, pero me tinca que se va.