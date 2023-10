Britney Spears ha dicho sobre “The Woman in Me”, su autobiografía aparecida esta semana, que no esperaba generar con ella titulares sensacionalistas ni mucho menos hacerle daño a alguien con lo que ha revelado en sus páginas. Ha contado que esta recopilación agitada de los eventos fortuitos que la moldearon y la convirtieron en la cantante de una generación —y en la comidilla de la prensa de espectáculos— no tiene detrás un afán revanchista, que está en paz con su pasado y con todas las personas aludidas que todavía pueblan sus recuerdos. Eso es lo que dice Britney. Pero la motivación podría ser diferente en la realidad.

Desde que se publicaron los primeros extractos del libro el mes pasado, en los que la cantante de “Toxic” detalla su tormentosa relación con su ex, el cantante Justin Timberlake, muchos no han dejado de notar el curioso “timing” de esta revelación. Britney ha lanzado la bomba en la habitación justo cuando Justin preparaba su regreso artístico y una gira de reunión con sus colegas de NSYNC. Los relatos sobre la supuesta manipulación de Justin para que Britney abortara y las veces que le fue infiel son verdades que pertenecen a Britney, y está en su derecho de expresarlas de la manera que considere justa. Sin embargo, distan mucho de ser recuerdos inofensivos.

Tras revelaciones de Britney Spears, Justin Timberlake desactiva comentarios de Instagram por críticas | Foto: Cuentas de Instagram de los artistas

La creciente tendencia de las celebridades a publicar libros de revancha o para saldar cuentas con su pasado es innegable y está en auge. El príncipe Harry de Inglaterra experimentó un sorprendente éxito editorial a principios de año al compartir con el mundo todos los entresijos detrás del Palacio de Buckingham en su libro “En la sombra”. Ahí, denuncia la presunta discriminación que su esposa, de ascendencia afroamericana, habría sufrido por parte de la familia real. También relata que su hermano, el heredero al trono de Inglaterra, lo golpeó en una oportunidad.

El libro de Harry generó un comprensible interés editorial, puesto que pocos temas despiertan más morbo que lo que sucede en la familia más famosa del mundo. Aun así, si se trata de realeza, la historia de la princesa Britney ha sido aún más impactante. Con 400 mil copias que volaron en preventa, su obra se ha convertido en el libro de no ficción más rápidamente vendido en la historia. Publicado el 24 de octubre, el texto retrata a Spears como otra de las estrellas cuya infancia fue arruinada por la codicia de unos padres que no permitieron que sus hijas fueran niñas. Los pasajes más impactantes se centran en su padre, James Spears, quien se encargó de ella durante los 14 años de su controvertida tutela legal, que fue or- denada por un juez después de su sonada crisis nerviosa en 2007.

Britney Spears detalla en sus memorias lo que fue el desastroso 2007 en su carrera y vida personal (Foto: AFP)

Pese al resentimiento que aún conserva por su progenitor, los momentos más dolorosos del libro tienen que ver con la detallada narración de su aborto, con un Justin Timberlake, su novio, tocándole canciones con su guitarra para “calmarla”, mientras ella se retorcía de dolor en el piso de su baño, luego de haber ingerido píldoras abortivas. Otras revelaciones que a más de uno llamarán la atención son las relativas a su sexualidad. Spears fue una de las abanderas de un movimiento conservador en la música que a fines de los años 90 proponía la abstinencia en los jóvenes. Britney afirmaba entonces ser virgen, pero en su libro revela que se inició en las relaciones sexuales a los 14 años, con Justin. A esa misma edad, su madre Lynn Spears, la introdujo también en la bebida.

Las partes más vibrantes de “The Woman in Me” son las relacionadas con su lucha por su salud mental y su victoria para recuperar su libertad, luego de años de tutela legal donde se convirtió en una persona al servicio de terceros e incluso de una compañía. Este libro, si se ve como Britney desea, antes que un arma es una herramienta de recuperación de la autonomía que le fue negada por más de una década. Incluso en sus años más salvajes, de fiestas y excesos con Paris Hilton y Lindsay Lohan, la cantante de “Baby One More Time” no controlaba el relato sobre su vida. Este le pertenecía a los medios y a su discográfica. Con este libro, la historia al fin empieza a cambiar. //

Celebridades que han decidido contarlo todo este 2023

“En la sombra”.

El príncipe Harry recuerda su infancia al lado de su madre, Diana de Gales, y narra los terribles mo- mentos que lo llevaron a renunciar a la familia real.

“En la sombra”, libro de memorias del príncipe Harry, ya está disponible a nivel mundial. (Foto: AFP)

“Worthy”

La actriz Jada Pinkett cuenta en sus memorias momentos poco conocidos de su peculiar relación con su esposo, Will Smith.

Jada Pinkett Smith y Will Smith fueron una de las parejas más famosas de los últimos tiempos (Foto: People)

“My Name Is Barbra”

El 7 de noviembre sale la esperada autobiografía de la cantante y actriz Barbra Streisand y sus anécdotas con la realeza de Hollywood.

Quizás la cantante convertida en actriz más exitosa es Barbra Streisand, quien logró utilizar su exitosa carrera en la música en una igualmente exitosa carrera en el cine, con dos Oscars ganados - incluyendo el premio a Mejor actriz por "Funny Girl" (1969) -, así como una nominación a Mejor película por "The Prince of Tides". Como Cher, Streisand es una de las contadas artistas en lograr un EGOT. / ROBYN BECK

Elliot Page: Pageboy: una memoria

El actor y activista que saltó a la fama como Ellen Page cuenta en estas memorias sobre los obstáculos que tuvo que sortear para poder abrazar una vida feliz como persona transgénero.

Elliot Page reveló detalles de su transición en los últimos años (Elliot Page / Instagram)

Paris: The Memoir

La socialitè más famosa de la década pasada, Paris Hilton, contó en marzo todos los entretelones de su vida, entre los que destaca reflexiones sobre la fama, la hipocresía de los medios capaces de convertir en estrella a una persona solo por su look.