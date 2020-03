Se presenta así, con la sorpresa de quien investiga extraterrestres:

“Researching the Forgotten History of the 1930 World Cup in Montevideo, Uruguay while exploring and dispelling its myths”.

(Es decir, investigando la historia olvidada de la Copa del Mundo de 1930 en Montevideo, Uruguay, mientras explora y disipa sus mitos. Por lo menos esa es mi rústica traducción).

Dean Lockyer escribió esta contundente definición no solo de lo que es la cuenta de Twitter de World Cup 1930 Project (@WC1930blogger); también es una definición de su vida: este ciudadano inglés que en febrero cumplió 41 años es un investigador empírico de todo lo que se trate del primer mundial de fútbol, a donde el Perú asistió con una generación de futbolistas que ni el Internet puede definir con exactitud. Nombres que luego se hicieron calles, avenidas, estadios, leyendas: Juan Valdivieso, Jorge Pardón, Antonio Maquilón, Mario De Las Casas, Alberto Soria, Arturo Fernández, Juan Alfonso Valle, Julio Quintana, Eduardo Astengo, Placido Galindo, Alberto Denegri, Domingo García, Carlos Cilloniz, Luis Souza, Jorge Sarmiento, Jose María Lavalle, Pablo Pacheco, Lizardo Nue Rodríguez, Demetrio Neyra, Jorge Góngora, Julio Lores o Alejandro Villanueva.

“Para eso -me dice desde una computadora en Inglaterra-, me dediqué a trabajar sobre esto”. De muy niño su padre le contó las varias leyendas que se han tejido sobre el Mundial Uruguay 1930, la madre de esta fiebre que desencadena mirar a 22 jugadores corriendo tras una pelota. Y desde entonces no pudo con esa curiosidad de buzo y se dedicó a coleccionar.

ASÍ FUE EL DESFILE DE PERÚ EN EL MUNDIAL 1930

Perú presente en el primer mundial de la historia. Uruguay 1930. El seleccionado que porta la bandera es Eduardo Astengo, fundador, presidente, técnico y jugador de @Universitario. Ganó los campeonatos de 1929 y 1934. pic.twitter.com/Pq5aWHih5X — Alejandra (@alecordovach) June 12, 2018

Con la única intención de completar las figuritas del imposible álbum de 1930, Dean Lockyer ha escrito 177 post en su muy visitado -y algo olvidado- blog y más de 5600 tuits con fotos curiosas, recortes de diarios de aquella década como El Universal de México, El Heraldo de Madrid, La Plata de Argentina, o la Gazeta Sporturilor de Italia, todas trabajadas con la cuidadosa bondad con que se alimenta un bonsái.

“Me llamo Dean Lockyer. Cumplí 41 años en febrero. He sido un fanático del fútbol desde que tengo memoria. Desde los 5 años mi padre me llevaría a mi club local, Oxford United, cuando jugaban en su antiguo estadio. Nos pararíamos justo en el frente cerca del campo y yo me pararía en una caja que mi padre trajo consigo, así que pude ver por encima del muro. Quedé maravillado desde entonces”, dice él, desde Inglaterra.

Lockyer nos cedió algunas de las imágenes sobre la selección peruana que ha conseguido en estos 3 años de trabajo. Estas son.

Bocetos de Uruguay vs Perú del artista Ortiz Garzón, El País, 19 de julio de 1930.

La selección peruana sale a la cancha del Estadio Pocitos, para jugar contra Rumania (1930).

Gazeta Sporturilor, diario italiano, resume así el Perú-Rumania. 26 de agosto de 1930.

Eduardo Astengo, defensa de Perú en el Mundial, y una foto inédita de niño.

Juan Valdivieso es sorprendido por un tiro lejano sorpresa de Deşu en el primer minuto de Perú vs. Rumania

Bonus Track

Uno de sus jugadores más representativos de Alianza Lima y la selección del 30, Jorge Koo Choy Sarmiento.

El nueve de Uruguay era Héctor El Manco Castro. El jugador perdió la mano de niño en un accidente con una sierra eléctrica.

Sport informaba así sobre el partido Uruguay vs. Perú.

* Todas las imágenes han sido obtenidos en diferentes archivos por la cuenta de Twitter World Cup 1930 Project (@WC1930blogger)





