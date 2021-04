Conforme a los criterios de Saber más

Los beneficios de cuidar una planta nunca se deberían subestimar y menos en tiempos de estrés pandémico -o post electoral-, donde el que menos tira de alguna estrategia para obtener paz mental. Tener una planta en casa puede dar un gozo que va más allá de la contemplación estética: las plantas aportan oxígeno a la casa, realzan ambientes ópacos o sin vida, te permiten ponerte en contacto con la naturaleza sin salir de casa (ideal en tiempos de cuarentena). Y hay estudios que aseguran que su cuidado puede ser terapéutico y que ayuda a combatir la ansiedad.

El problema son los espacios. El que menos vive hoy en un lugar que no cuenta con área de jardín, que ya son privilegio solo de los que tienen casas o super departamentos . Los depas de hoy se hacen cada vez más diminutos al punto que hemos naturalizado el hecho de estar lejos de la naturaleza. Para quienes pasan por ese trance, no todo esta perdido. La vida en departamentos puede ser difícil pero una maceta con una bonita planta puede marcar una pequeña y necesaria diferencia en estos días.

Se puede optar por las flores y los arreglos florales, para los que gustan los colores y aromas, aunque estas no suelan durar mucho sea porque ya están cortadas o por su estacionalidad. En tal sentido, los bonsai, los “mini arboles” y plantas de maceta pueden ser más gratificantes porque, bien cuidados, hasta nos pueden sobrevivir. Una alternativa atractiva que parece estar pegando en Lima es estos días es la de los “mini trees” (mini arbolitos). Parecen pequeños bonsai pero no lo son (y no cuestan como uno), como veremos.

Los mini arboles, bien cuidados, pueden durar mucho y dar flores todo el año. (Foto: Dpto. Verde).

Los arbolitos decorativos(mini trees) de tallo tejido son creación de Cintya Hurtado, una paisajista peruana que entre el año 2011 y el 2016 tenía un negocio de venta de bonsais originales muy solicitado. Sucede que estos bonsai, que cumplían con las ancestrales y estrictas reglas del arte japonés, eran caros de producir. Mientras más viejos son, mejor se ven, por lo que un bonsai bonito, con sus buenos años de vida, es un lujo para pocos. Hurtado empezó a pensar en una forma de hacer algo similar, pero más económico, y ya en pandemia fundó su nuevo emprendimiento llamado Dpto. Verde (@dptoverde) dedicado a la venta de “mini trees” como ella llama a sus creaciones.

Sus mini árboles no son bonsais aunque lo parezcan a simple vista. Están hechos de una planta especial llamada cuphea que florece todo el año, por lo que también le llaman “el arbolito de la abundancia”. Al tratarse de un mini arbusto y no de un árbol propiamente dicho no tiene un tronco, así que este es creado al tejer los tallos de la planta y con ayuda de alambre. El resultado es muy estético y realmente parece que estamos ante un árbol en miniatura con su tronco torcido y avejentado por el tiempo.

La planta de los mini trees se llama cuphead, y en su estado natural es un arbusto que puede medir un metro y medio. (Foto: Dpto. Verde).

“Si estos fueron bonsai, de este tamaño, no bajarían de los mil euros -dice Hurtado- pero no lo son y por eso es que son la opción perfecta para un principiante que quizá no tenga los conocimientos para tener o crear un bonsai. Empecé a venderlos en enero y ha pegado de maravilla en la gente. Si pudiera subir la producción podría vender mucho más porque por la demanda me ha pasado que me he quedado sin stock a veces”. Entre los cuidados que hay que tener con el mini tree está el corte de sus ramas, que lo puede hacer cualquiera, dice Cintya. “Es como cortarse el pelo”. Trabajos más complejos como el recorte de raíces se deben hacer cada dos o tres años y en esos casos si es mejor acudir a un experto. Ellos ofrecen el servicio de mantenimiento.

Los mini trees cuestan 79 soles y se piden en la cuenta de instagram de Dpto. Verde (www.instagram.com/dptoverde) .

La historia de Dpto. Verde empezó porque Hurtado vive en un mini departamento, con lo complicado que ello puede ser. “Un día dije “lo voy a llenar de plantas” y de ahí salió el nombre”. Para ella, el espacio no es excusa para no tener algunas plantas más cuando estas provocan un efecto especial en la gente. “En el caso de los arbolitos de la abundancia, como dan flores todo el año, la gente me dicen que sienten que les trae suerte”. //

