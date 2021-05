Conforme a los criterios de Saber más

Seguir una carrera fuera del país es el sueño de muchos jóvenes peruanos. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, probablemente más de uno desistió de perseguir sus inquietudes académicas. No era para menos: los vuelos internacionales se limitaron y distintas ciudades de mundo entraron en estricta cuarentena. Hoy, gracias a las medidas adoptadas para contener el coronavirus, las cosas están un tanto más flexibles: la puerta para postular a una universidad del extranjero está nuevamente abierta.

Rebeca Alarcón tiene 17 años y acaba de ingresar a King’s College London, University of Manchester, University of Toronto, University of British Columbia y ESSEC Business School . Las dos primeras, del Reino Unido; las dos siguientes, de Canadá; la última, francesa. Aún no decide a cuál ir, pero dos de ellas ya le han otorgado becas de mérito y excelencia, las cuales son complicadas de obtener, y tiene claro que, en la que elija, formará parte de las asociaciones o clubes de emprendimiento, impacto social y tecnología.

Rebeca ingresó a Educa, institución que prepara a estudiantes peruanos para postular a universidades foráneas, a comienzos de 2020. “Primero hicimos un repaso de mi perfil académico y extracurricular, y después nos enfocamos en fortalecer los aspectos que quería resaltar en mi postulación”, recuerda. “Me sorprendí mucho porque dos universidades me dieron becas de mérito y excelencia que son muy difíciles de conseguir. Sentí que todos mis esfuerzos valieron la pena. Desde pasar horas redactando ensayos para cada universidad, hasta las amanecidas por algunos deadlines, definitivamente todo lo valió”.

Rebeca Alarcón, de 17 años, ha ingresado a cuatro de las universidades más prestigiosas del mundo.

“Nosotros damos por hecho que todos los alumnos que llegan a nuestra institución van a estudiar en el extranjero. Esa es la confianza que transmitimos desde la primera reunión”, dice Alonso Alegre, cofundador de Educa. “Nos comprometemos a encontrar la mejor universidad para nuestros alumnos considerando variables académicas, geográficas y económicas. Y, de necesitarlo, los asistimos en la solicitud de ayuda financiera, lo que puede permitirles obtener excelentes becas”.

Gabriel de Romaña, de 18 años, ha sido aceptado en Johns Hopkins University, la mejor universidad de investigación y medicina del mundo. “Por mucho tiempo pensé que alcanzar esta meta se sentiría como el final de un largo camino, pero es más bien el inicio de una etapa llena de retos que quiero aprovechar y disfrutar al máximo”. Con respecto a la nueva normalidad, no sabe qué esperar. “Como la misma ciencia dice, nada es más cierto que la incertidumbre. Pero pienso que un beneficio de la nueva normalidad será el cambio de prioridades a nivel mundial; la ciencia y la investigación serán mucho más valoradas que antes”.

Gabriel de Romaña, de 18 años, ingresó a Johns Hopkins University.

“La virtualidad incorpora ventajas como la flexibilidad de ubicación, las sesiones grabadas en el aula virtual y otros recursos que permiten que las clases sean interactivas sin importar la distancia”, dice Marco Navarro. Tiene 17 años y acaba de ingresar a Vanderbilt University y The University of Texas at Austin , ambas en Estados Unidos.

Cuando llegó a Educa, Marco pensaba que el proceso de postulación a universidades del extranjero era extremadamente complicado. “Con el apoyo que me dieron, se volvió mucho más simple”, dice. “No solo me ayudaron a reunir los papeles necesarios, sino que me orientaron al momento de escoger a qué universidades postular. Antes tenía la idea de que el único factor importante era el de los rankings académicos, pero también pesan otros como las ciudades donde se encuentran, el estilo de vida de sus estudiantes, las actividades extracurriculares que ofrecen; estos son los que realmente definen la calidad de la vida universitaria”.

Marco Navarro tiene 17 años y acaba de ingresar a Vanderbilt University y The University of Texas at Austin.

“Cada alumno es único y, por lo mismo, cada proceso también lo es”, dice María Paz Revoredo, cofundadora de Educa. “Conocer bien a los alumnos es lo primero para poder guiarlos en este camino. Buscamos mantener su esencia y resaltar sus fortalezas”, agrega. “Incluso en un año pandémico, nuestros alumnos han logrado resultados extraordinarios. Stanford, Cambridge, Brown y Georgetown son algunas de las universidades que en 2020 han descubierto lo maravillosos que son nuestros chicos”, finaliza. //

