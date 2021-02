Conforme a los criterios de Saber más

El mundo de la salsa sigue consternado con la muerte de Johnny Pacheco, músico dominicano y por mucho tiempo, en su juventud, un incombustible animal sobre la tarima. El mismo músico y visionario que en 1964, junto al empresario Jerry Masucci, fundara en Nueva York el mítico sello Fania Records. Para el mundo de la salsa, hubo un antes y un después de la Fania. Algunos dicen que no hubo antes, incluso; que ese sonido vibrante, mixto, urbano y afro cubano, al menos como lo conocimos internacionalmente, no existiría sin ellos.

Como saben los bailadores de antaño, la Fania fue sinónimo de frenesí, ritmo y vigor latino durante los años setenta, su periodo de gloria. Curiosamente, nació en EE.UU. Era el sonido de jóvenes latinos hispanos de los barrios del Bronx y de Harlem que se propusieron asaltar primero su ciudad con un renovada lectura de la música isleña, a la que le metieron la furia del jazz y el bebop, disco y otros cruces extraños y presentaron un sonido que se popularizó como “salsa”. Hay un debate sobre si el término lo inventó Pacheco o no. Él dijo eso algunas veces, otros recuerdan que era una expresión mucho más antigua.

Nadie discutirá, sin embargo, el papel trascendental que represento Johnny, cuyo instrumento era la flauta, en la explosión de la salsa a nivel mundial. Su muerte, ocurrida el martes a los 85 años en la ciudad de Nueva York, a causa de una neumonía, se suma a las de otras trascendentales figuras de la salsa que nos han dejado y que él ayudó a impulsar a través de Fania Records o de ese dream team afro-latino-caribeño-americano llamado Fania All Stars .

Otras estrellas de la Fania que partieron

HECTOR LAVOE (1946-1993)

El “cantante de los cantante” fue durante años la estrella mayor que tuvo la Fania, recordado por su fraseo nasal y el estilo único a la hora de sonear. La feliz sociedad creativa que armó con Willie Colón fue obra de Johnny Pacheco, quien obligó al trombonista a aceptar a Héctor dentro de su banda como condición para ficharlo en Fania. Pacheco le compuso el hit “Mi Gente”. Lavoe falleció en 1993 de una neumonía, luego de años de deterioro progresivo por culpa de su adicción a las drogas.

CHEO FELICIANO (1935 - 2014)

Una de las grandes voces del super grupo Fania All Stars, Cheo Feliciano se hizo conocido ante los fans del grupo con bombazos como Anacaona, El ratón y otros. Su carrera como solista la desarrolló principalmente para el sello Vaya Records, que era una subsidiaria de Fania. Falleció a los 78 años en San Juan de Puerto Rico, luego de un accidente de tránsito tras quedarse dormido mientras manejaba por la carretera. No usaba cinturón de seguridad.

CELIA CRUZ (1925 - 2013)

Aunque se inició cantando boleros y sones en Cuba, con la Sonora Matancera, el ingreso de Celia Cruz a la salsa se debió por los auspició de Pacheco y Masucci. En 1973, ya grababa para el pianista de Fania, Larry Harlow y en 1974 empezó unas colaboraciones con Pacheco como en Celia & Johnny, que fue disco de oro. Celia también fue otra de las voces estelares de Fania All Stars, a quienes acompañó en sus momentos de mayor gloria, como el famoso concierto en el Yankee Stadium. Murió en 2003, víctima de un cáncer.

ISMAEL QUINTANA (1937 - 2016)

Inició su carrera musical como cantante con Eddie Palmieri a inicios de los sesenta pero la consagración le llegaría en 1973, cuando lo ficha Masucci y Pacheco para su sello, después de hacerse un poco de rogar. Su debut con Fania All Star fue en el célebre concierto en el estadio de los Yankees. Quintana es otro de los que asegura que le puso el nombre de salsa al género. “Cuando nosotros tocábamos, la gente gritaba: salsa, salsa. Yo lo escuché y se me quedó en la cabeza. Un día, en una grabación, se me salió y dije: “Salsa” y Jerry Masucci dijo que yo era el culpable de eso. No sé si eso sea verdad”. Murió en 2016, a los 78, por un problema cardiaco.

RAY BARRETTO (1929 - 2006)

El percusionista neoyorquino tenía un largo bagaje como solista y músico de sesión de algunos grandes del jazz y del jazz latino cuando Pacheco le echó el ojo y lo fichó en 1968. A partir de ese año grabaría una serie de discos para el sello, que iniciarían con Acid y que se prolongaron hasta entrados los setentas, que dejó Fania para irse unos años a Atlantic Records. Barretto llegó a ser director musical de Fania All Stars. Murió en 2006, luego de complicaciones durante una cirugía.

Otros fallecidos de FANIA y Fania All Stars:

Ismael Rivera (1931 - 1987)

Pete “El Conde” Rodríguez (1933 - 2000)

Yomo Toro (1933 - 2012)

Santos Colón (1922 - 1988). //

