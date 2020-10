Conforme a los criterios de Saber más

Michel Platini. Usaba las medias como escarpines, a lo Flashdance, y unos rulos de virrey que le saltaban a la hora de patear un tiro libre. Pero además, desde su habla elegante en francés, mandaba. Era el 10 de una selección que en 1981 no había ganado dos Mundiales aún y que, ya con él el campo, fundaría las bases de la elegancia en el equipo del Gallito. We. Eran unos años de cambio, además: Pelé estaba fuera de competencia y su reinado necesitaba -las prisas del fútbol- un príncipe heredero. En Fiorito había nacido ya Maradona. En Flamengo de Río gobernaba Zico. Y en París, como bien resume el primer video que aparece en YouTube cuando uno pone “Michel Platini”, jugaba Le roi.

El 28 de abril de 1981, la Francia de Michel Platini recibió al Perú del viejo Tim en el Parque de los Príncipes. El gol lo hizo Juan Carlos Oblitas, el mejor puntero izquierdo de la historia, Carlo para sus compañeros en Seresien de Bélgica. Al final del partido, rodeado de compañeros que querían traer a Lima ese manto sagrado, el Ciego cambió camiseta con Platini y a los días la regaló.

***

-Carlo, ¿tú crees que me puedas conseguir la camiseta de Michel?

Carlo es Juan Carlos Oblitas, hoy Director Deportivo de la FPF, que en febrero de 1981 había cumplido 30 años y ya era una referencia peruana en Sudamérica: títulos con la 'U', la Copa América del 75, dos clasificaciones a Mundial. Lo que costaría hoy. Quien le habla así es el juvenil Patrice Verlaine del Seraing de Bélgica, club del Ciego en ese momento, un volante de 18 años que trataba a Juan Carlos de usted. “Lo llamábamos Platini, le encantaba Michel a Patrice”, dice Oblitas, mientras caminamos su jardín en la casa de La Molina. Son días que ilusionan: Perú ha vuelto a los entrenamientos en Videna para jugar el 8 contra Paraguay y el 13 ante Brasil por el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022. Un Perú mundialista, como ese de 1981 en que Oblitas la rompía.

-Yo soy poco de pedir, pero veré Patrice. Veré, dice Oblitas.

Y se olvidó.

Perú ganó ese partido inolvidable, con transmisión de Panamericana TV y la voz de Humberto Martínez Morosini. Fue el clímax de la gira previa al Mundial de España 82 por los Tres Continentes. Oblitas revisa unas fotos en el libro Mundialistas, una enciclopedia gráfica que El Comercio publicó en 2018 con fotos inéditas del Archivo Histórico del diario. Recuerda el once que arrancó ese partido, se lo sabe de memoria: Rubén Díaz, Jaime Duarte, Julio César Uribe, Miguel Gutiérrez, José Velásquez, Germán Leguía, César Cueto, Guillermo La Rosa, Jorge Olaechea, Ramón Quiroga. Y él.

En el primer tiempo le anulan un gol increíble.

***

RFC Seraing es un club de fútbol en Bélgica fundado en 1900. Su nombre completo es Royal Football Club Sérésien. En 1981, el club de camiseta amarilla, roja y negra, era dueño del pase de Juan Carlos Oblitas, el puntero izquierdo de Perú. Carlo, como lo llamaban sus compañeros. En ese plantel, con 18 años, militaba Patrice Verlaine, que incluso llegó a a salir en el álbum Panini de la liga de ese país, a inicios de los 80. Le decían Platini, no tanto por el juego sino por cómo caminaba: rengo, como Michel, su ídolo. Enterado de que Perú iba a jugar con Francia, en un aparte de los entrenamientos, le pidió por favor conseguirle la camiseta. Treinta y nueve años después, Juan Carlos Oblitas recuerda ese episodio a partir de una pregunta que lo ha sorprendido. ¿Por qué no guarda ninguna camiseta de su etapa como jugador? Todos los recuerdos -algún álbum, sus camisetas, incluida una de Holanda- las regaló o las tiene Fernando, su hijo. "Me había olvidado, en pleno partido. Hasta que llegó un córner, se paró el juego por la lesión de uno de sus compañeros y me acordé. Fui y le hablé en francés.

-Michel, je peux avoir ta chemise? C’est un cadeau pour un jeune de mon équipe.

“No te preocupes”, me dijo. “Cambiamos al final”. "Cuando termina el partido veo a todos mis compañeros rodeando a Platini y Michel les dice: “Yo ya quedé con Oblitas”.

Oblitas se quedó en Bélgica una semana. Tenía que arreglar algunas cosas. Agarró su auto, y se la llevó a Patrice hasta su casa, cerca de Lieja, una ciudad que parece pintada con acuarela. “No sabes cómo lloraba el tipo cuando se la di”. En 1993 volvió a Europa y se reunió con sus compañeros del Seraing. Patrice Verlaine, Platini, no pudo llegar. Pero lo que le contaron al Ciego sirve cómo respuesta de por qué algunos héroes deportivos son eternos.

Uno de sus compañeros le dijo que Patrice se casó y que en la cabecera de la cama tiene enmarcada la camiseta adidas de Platini. Tres veces goleador del Calcio, Premio France Football, goleador de la Eurocopa 84, uno de los mejores futbolistas vivos de toda la historia.

Seguro que sueña con él.

Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas tras el 1-0 a Francia en 1981. El Ciego tiene en el cuello la capa con la que volaba el superhéroe francés Michel Platini. Su camiseta. FOTO: Archivo Histórico El Comercio.

Patrice Verlaine era compañero de Oblitas en el Seraing. Entonces tenía 18 años. Esta es una de las pocas fotografías que se tienen de él. FOTO: Panini.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Oblitas marcó el del triunfo en 1981, ante Francia en Parque de los Príncipes. FOTO: Archivo Histórico de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el Perú 1, Francia 0 de 1981





Revive el día que Perú le ganó a Francia en ‘El parque de los Príncipes’