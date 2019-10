LP (Laura Pergolizzi) es una estrella. Si piensa que no ha escuchado sus canciones, se equivoca. La artista estadounidense ha escrito para artistas como Cher, Rihanna, Christina Aguilera e incluso The Backstreet Boys. Componer canciones es muy natural para ella. Sus primeros pininos los hizo en su infancia en Long Island, allá por los años 80. En la década de los 90, se fue a Nueva York para iniciar una carrera en la música. Poco a poco fue decidiendo su estilo y eligió el nombre de LP para hacerse conocida en la industria.

¿Qué inspira a una artista que lleva casi dos décadas (debutó con Heart-Shaped Scar en 2001) en el negocio? “Las cosas emocionales”, confiesa. La cantante de 38 años nos recibe en una sala de reuniones de un hotel miraflorino mientras sus fanáticos esperan en los exteriores del recinto por un autógrafo o una foto. Antes del primer contacto, nos advierten que le digamos LP. Estuvo en Lima más tiempo de lo esperado. Sus dos conciertos en Ecuador se cancelaron por la grave crisis política que enfrenta el país.

(Foto: Carla Huamaní)

“Solo tienen cinco minutos, después tiene un poner (entrevista telefónica)”, nos advierte alguien de su equipo. Con un saco plomo largo, una camisa a cuadros y encima un polo naranja, LP estrecha la mano y nos invita a sentarnos. Está entusiasmada por su primera visita a Sudamérica. “Hasta el momento, todo genial”, admite.

¿Cómo fue el proceso creativo de Heart to Mouth (2018)?

Escribo mucho mientras viajo. Tenía algunas canciones –antiguas- y sentí que funcionaban bien [para este disco]. No he intentado imitar a la yo del anterior disco. Ni escribir [más canciones como] Lost on You. Creo que [las canciones del disco] han sumado un buen componente al setlist en vivo. Siento el amor en [conciertos en] vivo, que las personas se sepan las letras de las canciones [sonríe]. Siento que eso es un éxito para mí misma.

(Foto: Carla Huamaní)

Es cierto que la popularidad de LP aumentó con Lost on You (2017), una canción sobre la ruptura con una exnovia. Pero su voz se hizo conocida mucho antes. En 2012, lanzó un cover de Halo, de Beyoncé. Tanta fue la respuesta (positiva) por el clip en YouTube, que las disqueras empezaron a interesarse en ella. Su paso por la televisión también impulsó su carrera. La canción Wasted de la serie juvenil South of nowhere y Damage is done, por ejemplo, sonaba en los créditos. Su música también sonó en el reallity show The Hills de MTV. En junio pasado, Muddy Waters, otro de sus temas, sonó en una de las escenas más emotivas del final de la cuarta temporada de Orange is the new black.

“Tengo influencias e inspiraciones, pero siento que he aprendido a escuchar a mi propia voz. No escribo para nadie más que para mí Saber qué está bien y qué está mal es una de las cosas que te ayuda a ser sensible como artista y como compositor. Creo que a eso se refiere el título [Heart to Mouth]: la línea directa desde mi corazón hasta mi boca. Cuando estuve trabajando con un productor ciertas canciones [del disco] y escuché ciertos sonidos que dije ‘no. Eso me saca de onda. Suena a otra persona’. Estoy creando una propia escultura y sé hacia dónde va”, agrega.

Esa originalidad y fidelidad a ella misma se ve reflejada en sus discos –uno más oscuro que el otro. Cuando pareciera que hemos escuchado lo máximo de LP, es como si demostrara lo contrario con el siguiente álbum. Tal vez el secreto de su éxito es la honestidad con la que le habla a su público. No debería sorprender, pues, que los asistentes a su concierto el pasado viernes en el Barranco Arena responda a eso con un canto a viva voz. Fueron 18 temas con los que la artista y su banda se presentaron ante un público que no paró de demostrar su amor por casi una hora y media.

En una industria tan cambiante y demandante, donde le dicen al artista qué hacer, qué decir o cómo vestir, ¿cómo se puede ser auténtico?

Yo no… Nunca me ha importado [lo que digan]. Incluso en un punto en que me han botado de disqueras porque pensaban "no sé qué hacer, no sé cómo hacer el marketing". Aunque creo que eso es una buena señal porque significa que estás en el camino correcto (risas) Es como estar en el colegio, cuando el profesor te dice qué dibujar o pintar cuando estás en primario. Eso es muy jodido. [Hace un gesto de rechazo]. Nadie está para eso.

“Tengo influencias e inspiraciones, pero siento que he aprendido a escuchar a mi propia voz" - LP (Laura Pergolizzi).



¿Qué sigue en tu carrera? Tal vez un nuevo disco…

¡Sí! Estoy trabajando [en eso] desde que estaba en casa. Hay canciones que las he hecho durante el tour Heart to Mouth y esas las he acoplado [al nuevo material] en agosto. Creo que estoy teniendo buen antecedente con las canciones así que debo seguir. En principio porque disfruto la inspiración y porque siento que son tiempos en los que puedes escribir y decir lo que realmente sientes. Es genial.

LP se despidió de Perú con una gran sonrisa y muchos regalos que le hicieron llegar durante –y después- del concierto. Dijo que regresaría pronto y parte de esa promesa se puede cumplir. El próximo año aterriza de nuevo en Sudamérica para el festival Lollapalooza de Argentina, Brasil y Chile. Con una grata primera experiencia en Lima, por qué no, es probable que también vuelva a la capital.