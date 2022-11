El historietista e ilustrador argentino llegó a Perú para presentar —en Lima y en el Hay Festival de Arequipa— el stand up ilustrado Los ilustres, junto al dibujante Alberto Montt. Después de vencer el miedo al escenario, a Ricardo Liniers Siri ya no hay quién lo pare.

Liniers creció entre los barrios bonaerenses de Recoleta y Retiro y desde hace seis años vive en Vermont, al norte de Nueva York, muy cerca de Canadá, en los Estados Unidos. Iba por un par de años y se quedó ahí, la suerte lo decidió así. Vivió toda su vida en la ciudad porteña sudamericana y hoy vive en medio de un bosque de Norteamérica con sus tres hijas, Matilda, Clementina y Emma, su esposa Angélica y su perro Bu, al que él llama “su propio Ewok”, por el parecido al personaje de Star Wars.

Su infancia transcurrió entre los barrios de Recoleta y Retiro. “Mi infancia fue traumática en el sentido de que no tenía traumas. Yo quería ser artista y esta gente [su familia] era como demasiado buena gente. Yo quería ser como Chaplin, haber sufrido en la infancia y entonces de grande ser un gran comediante”, dice el dibujante, pero ese escenario nunca se dio.

Ricardo Liniers (Buenos Aires, 1973) publica desde hace 20 años su famosa historieta “Macanudo” en “La Nación”, de Argentina (de hecho, fue la primera viñeta de humor de ese diario). Actualmente, reside con su familia en Vermont, EE. UU. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Su padre era abogado, pero los temas de conversación con él —y en general, en su casa— eran otros, temas más ligados al cine, la literatura, el teatro o la música. “Mi viejo era de saco y corbata, pero así íbamos a ver una película de Stanley Kubrick tranquilamente”. Su padre era lo que hoy en día sería el padre modelo para estas generaciones. Lo dejaba ser libre: “Buscá lo que te guste para estudiar, pero de algo tenés que vivir ”, le decía cuando llegó el tiempo de escoger una carrera.

“Yo elegí dentro de las ramas del arte la más estrambótica de todas, porque si era difícil hacer una carrera como actor o como cantante, como dibujante de historietas era absolutamente extraterrestre”, dice Liniers y ríe aún más mientras su perro Bu llega a tirarse a sus piernas. A los 21 años empezó a estudiar Ciencias de la Comunicación, después Publicidad, pero seguía aburrido, no le despertaba interés nada de eso. En ese aburrimiento, se inscribió a un taller de dibujo con Pablo Sapia, un ícono de la historieta argentina, además de guionista. Liniers quería algo que pudiera disfrutar. Fue dedicándose cada vez más al dibujo y las tiras cómicas.

“Por calidad no llegaba, porque no estaban buenos mis dibujos; entonces tenía que llegar por cantidad, así que tenía que dibujar tantas, ¡tantas! tiras, que la tira número 58 tenía que estar buena” , dice Liniers, hijo del mismo país de Quino. De ahí la sobreexigencia.

Los amigos y dibujantes Liniers y Alberto Montt son ‘Los ilustres’. juntos tienen un podcast, ‘La vida es increíble’. “Soy argentino, puedo hablar durante horas de cosas que no sé”, dice el primero. (Foto Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

PINTAR DENTRO DE LA LÍNEA

Cuando niños, nuestros dibujos, sobre todo los que hacemos fuera del control escolar o preescolar, o de cualquier control, son los que más nos gusta hacer. La gente que no sabe dibujar siempre sufre cuando tiene que hacerlo y sufre al ser calificada en alguna circunstancia. Esto lo digo porque esta charla fue casi una terapia con el doctor Ricardo Liniers. Él sabe que la diversión se acaba cuando la calificación llega. “Hay algo en nuestra evolución como dibujantes, que a todos los chiquitos les das un lápiz y un papel y solo se divierten, al entrar a la escuela eso se empieza a ir. Creo que socialmente empiezan los comentarios de quién dibuja bien y quién no. Ahí hay un grupo de gente que se frustra y otro grupo que seguimos”.

Ricardo sabe que la razón por la que los niños disfrutan de dibujar es por la falta de miedo, como cuando Picasso decía que todos los niños nacen artistas o que él, Picasso, tardó cuatro años en aprender a dibujar como Rafael, pero toda una vida en aprender a dibujar como un niño. “Cuando lo ves a Picasso pintar en esos documentales en blanco y negro que hay por ahí, lo que ves es la falta de miedo”. Entonces Liniers es un valiente, un creativo bonaerense que vive en los bosques entre Canadá y Estados Unidos, que se salva del aburrimiento y deja de lado el miedo constantemente.

Concierto del cantautor argentino, Kevin Johansen, realizado en el Centro Cultural BOD-Corp Banca, en un concepto que ha llamado El Vecinal. Estuvo acompañado de la banda The Nada y el dibujante Liniers. Caracas, 27-07-09. (Foto: GDA) / WILLIAM DUMONT

Sin embargo, Ricardo Siri Liniers es un valiente que sintió mucho miedo cuando Kevin Johansen lo invitó a subir a un escenario a cantar. Y es que la valentía no consiste en no tener miedos, sino en superarlos, y para el tímido Liniers, subir a un escenario sí era un miedo importante. Fue ahí cuando descubrió al escenario como espacio de expresión y finalmente le perdió el miedo. “Y cuando le perdés el miedo al escenario, agarrate, porque puede pasar cualquier cosa”, dice sonriente, otra vez. Descubrió también que, si ya se está arriba del escenario, las cosas se deben hacer o muy bien o muy mal.

“Si lo haces muy mal, la gente está con vos también. Es como en las olimpiadas”. Entonces, aprendió a amistarse con el fracaso. Tenía que publicar una tira diaria, así que no todas podían ser buenas todos los días. “ Es imposible ser bueno todos los días ”. Liniers sintió que perderle el miedo al fracaso lo habilitaba para el experimento, para el riesgo y para ser un poco más libre.

Su personaje Olga, por ejemplo, que es uno de los que más dibuja, fue una hija no deseada. A Liniers no le gustó pero había que publicar. Luego, al verla nuevamente, terminó enamorándose de ella. “Una de las cosas que me ha puesto más feliz como dibujante es ver a Olga en tatuajes, muñecos o libretas. Algo que yo supuse que al principio era un fracaso”.

LINIERS HOY

Al dibujante no le gusta aburrirse, se las ingenia para no hacerlo. Es un fanático de lo que le divierte, de lo que lo entretiene. Su primera palabra de niño, según su madre, fue “Meteoro”, refiriéndose al dibujo de niño que piloteaba el Max 5, un auto de carreras. Así que esa forma de andar en la vida la arrastra desde niño y parece estar dando resultado, se enfrenta a sus miedos, fracasa o triunfa pero siempre hay algo que pasa alrededor de Liniers. A él parece no importarle mucho, mientras sea divertido y tenga algo que recordar con alegría, con una sonrisa tierna y amable, como un niño. //