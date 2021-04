Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se estrenó ayer en Netflix, con la sorpresa que buena parte de su historia transcurre en el Perú, en un episodio que el artista no recordaría gratamente. Conversamos con el empresario Jorge Fernández, 94 años, más de sesenta dedicados a la promoción de conciertos, para que nos alcances sobre las visitas del astro mexicano, a quien trajo desde que era un niño.

–¿Cuántas veces trajo a usted a Luis Miguel?

Yo he traído a Luis Miguel al Perú cuatro veces, desde que tenía 12 o 13 años. Su carrera la divido en tres etapas: cuando lo manejaba su papá hasta que llegó a ser famoso y se dedicó al alcohol y a otras cosas. Luego, cuando lo manejó Hugo López, que para mí fue su mejor época. Él era un manager extraordinario que manejaba a Leonardo Favio, ¿te acordás de él?. Hugo lo trató como un padre y lo sacó del alcohol, de las drogas. Fue su mejor época. Después Hugo murió y empezó su tercera etapa, que empezó bien hasta que otra vez comenzó con el problema de las mujeres, el alcohol, etc.

–¿Qué recuerdos tiene de la primera vez?

Luis Miguel tenía doce o trece años y lo manejaba su padre a quien también contraté. Era cantante Luisito Rey y sacó un disco por primera vez en el Perú cuando vino con Luis Miguel. En verdad parecía un padre normal. En esa época hicimos una gira por el interior con Luis Miguel, que estaba muy jovencito.

Jorge Fernandez es considerado el decano de los conciertos en América Latina. Tiene 94 años y más de sesenta años de carrera. Ha traído a Serrat, Lavoe, Sabina, Soda Stereo, Indochine y muchos más.

–¿Luis Miguel de niño como era?

Los días que estuvo acá era un chico feliz. Todo lo del padre, que era un sinvergüenza, se descubrió mucho después. Y su tío era mucho peor. Era chico Luis Miguel, después se convirtió en un artista y profesional extraordinario. Me acuerdo que tenía una costumbre: ensayaba solo con sus músicos y no podía estar nadie más, ni el empresario. Los ensayos eran de once de la noche a una de la mañana. Si veía una cabeza extraña asomarse, paraba el ensayo.

–Hay una anécdota muy famosa que ha contado usted sobre el camerino de Luis Miguel...

Él mandaba una hoja con todo lo que quería en el camerino. Era una cosa increíble: toallas con su nombre bordado, una luz especial muy difícil de conseguir... era tan detallado todo que decidí contratar al que hacía vitrinas en Saga Fallabella, un decorador, para que se encargue de eso. Y el día de la función, Luis Miguel llega con las justas, se sube al escenario de frente, da un show extraordinario y se va rumbo al aeropuerto. Nos hizo prepararle un camerino extraordinario y nunca lo pisó.

Hugo López, representante de Luis Miguel, falleció en diciembre de 1993 a causa de cáncer de colon. (Foto: Twitter)

–¿Qué otras anécdotas recuerda de sus shows en Lima?

Te puedo dar otro detalle interesante. Esto ocurrió en el Muelle Uno. Cuando los artistas recién empezaban a usar auriculares para recibir el retorno, para escucharse lo que cantan. Cuando vi que iban a usar eso, le hice una observación a su técnico de sonido: “hay que tener cuidado con eso porque estamos frente a un cerro con antenas de radio y televisión y se puede filtrar el sonido”. El técnico me dijo que no, que todo estaba correcto, pero cuando empezó a cantar la primera canción se empezó a filtrar a su audífono y tuvo que salir del escenario. Le mandó unas puteadas al técnico por el dolor que le había causado en los oídos.

–Justo le iba a preguntar por eso. Ayer se estrenó la segunda temporada de la serie sobre su vida y ahí se cuenta un episodio en Lima, sobre un desperfecto con el retorno que le habría causado una lesión permanente en el oído, conocida como tinnitus.

Se parece a lo que te acabo de decir. Coincide con lo que te estoy diciendo. Eso fue por no hacerle caso a lo que le dije al técnico de sonido, que se iba a filtrar otras frecuencias. Porque está justo al frente de lo que es el Muelle Uno. Hice la observación por anticipado y el técnico se sintió muy sobrado. Prácticamente me mandó a la miércoles. A la primera canción pasó esto, se llevó las manos a los oídos por dolor y tuvo que salir del escenario abruptamente.

–¿El show continuó?

Sí, continuó.

–¿Después del show le dijeron algo a usted?

No, la culpa no era nuestra. El sonido que habíamos puesto era lo que él pedía. Era perfecto. Lo que pasa es que se empezaban a usar por primera vez los famoso audífonos que hoy se usan siempre para el retorno. Pero no me dijo nada después. Lo que sí, salió e insultó al sonidista y creo que lo echó después. De ahí después le debe haber venido la enfermedad del oído.

–¿Y esos técnicos los puso usted o eran de Luis Miguel?

No. Los artistas grandes vienen con sus técnicos. Esa es una regla general. Siempre todos vienen con sus sonidistas.

–¿En la serie eso se ve que fue el 2005?

No me acuerdo si el Muelle uno ya estaba…. me parece que no, quizá fue antes. No creo que haya sido el 2005 lo que te estoy contando. Tendría que estar en mi oficina pero estoy en mi casa. Lo que pasa es que recién me han puesto la segunda dosis de [la vacuna] Pfizer y todavía no puedo salir.

–He leído una nota en un diario en Argentina en el que sospechan que el accidente habría ocurrido en Buenos Aires el 2014, que capaz sea una licencia del guionista cambiar ciudades y años.

Puede ser. Pero lo que cuento en Lima pasó, el tuvo un problema con el audífono de retorno y se parece a lo que cuentas. Lo que no estoy seguro es el año. Pueden haberlo cambiado. [Nota de redactor: según El Comercio, aquel 2005, fecha del mentado accidente de Luis Miguel en Perú, el cantante no ofreció conciertos en nuestro país].

–Ultima pregunta: ¿Y de Luisito Rey qué recuerda?

¿Luisito Rey? Que era un sinvergüenza. Muy poca gente sabe que su padre junto con su hermano Tito, que era otro sinvergüenza que llegó a estar preso en Buenos Aires, tuvieron un restaurante de comida española acá en una transversal de la Av. Arequipa a dos cuadras del by pass. Era un restaurante español y estuvieron como un par de años, manejado el tío y de vez en cuando venía Luisito Rey a supervisar. //.

