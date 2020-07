Los artistas populares peruanos, golpeados también por la pandemia, han tenido que replantear el trabajo que hacían para poder tener un sustento económico en casa. Quienes con mayor ventura lo vienen haciendo son aquellos que bordan y pintan, pues han visto en la confección de mascarillas una gran oportunidad. Con ello no solo generan ingresos, sino que además tienen la posibilidad de continuar difundiendo el arte de sus propias comunidades, aquel que aprendieron por tradición de quienes los antecedieron. Aquí las historias de cinco de ellos:

Sadith Silvano. Artista tradicional del pueblo shipibo-conibo

Sadith (31) aprendió a bordar y a pintar a los cinco años. Todavía vivía en la selva, recién llegó a Lima a los 11. Fue su madre quien se lo enseñó a la usanza de su pueblo, ello para impulsar la independencia económica. La hija produce y la mamá vende. Así es en la comunidad. Y así pasó con ella y sus hermanas. Silvano creció, y aunque al principio le vendía sus piezas a ambulantes que no sabían apreciar la belleza artística del pueblo shipibo- conibo, después lo hizo por su cuenta. Le fue mucho mejor. Laboró duro hasta que el propio Ministerio de Cultura reconoció su obra. “Vino la pandemia y dejé de vender. Pensé que tenía que hacer algo y se me ocurrieron las mascarillas. Yo soy de las pocas de mi comunidad, acá en Cantagallo, que maneja redes sociales. Preparé una de prueba, me la puse y me tomé una foto. La subí y la gente comenzó a compartirla en Internet. Felizmente hubo una buena respuesta”, le cuenta a Somos. Hoy sus mascarillas son usadas emblemáticamente, por ejemplo, por los miembros del grupo musical Bareto. El próximo proyecto: abrir una tiendita en Cantagallo.

Más información:

- www.sadithsilvano.com

- Facebook: Sadith Silvano

- Instagram: silvanosadith

- Correo: sadith.silvano@gmail.com

Martín Granados. Artista lambayecano

Antes de que arribara la pandemia, Martín elaboraba máscaras de hojalata y bailaba en la agrupación “Los diablicos de Túcume”. Aprendió desde chico, cuando se unió a ellos, porque aquella práctica artística es parte de la tradición. También daba clases en colegios y dictaba talleres gratuitos para las nuevas generaciones. Todo se detuvo con el arribo del nuevo coronavirus. Tuvo que cancelar presentaciones y los ingresos desaparecieron porque él vivía del turismo y de la difusión de la cultura viva de su tierra. Para colmo de males, cayó enfermo de COVID-19 la última semana de abril. Recuperado ya en la primera semana de junio, ideó confeccionar mascarillas pintadas a mano, otras serigrafiadas, con motivos referidos a los diablicos de Túcume y a la iconografía del complejo arqueológico de Túcume. Y no le va mal. Además está dictando clases virtuales personalizadas para elaborar máscaras de cartón.

Más información:

- Facebook: Martín Granados Taller Artesanal o Martín Granados Castro

- Instagram: martingranados_tallerartesanal

- Teléfono: 980262580





Donato Ventura. Artista popular del valle del Colca

Los padres de Donato Ventura bordaban cuando él era chico allá en Chivay y así aprendió. Qué lujo crecer rodeado de la naturaleza del valle del Colca. Y qué inspirador. Hoy ya tiene 24 años siendo un maestros de hilos y un taller en la ciudad de Arequipa donde vende trajes típicos de su tierra, estos últimos considerados, además, Patrimonio Cultural de la Nación. “La pandemia canceló trabajos programados para diferentes fiestas patronales. Para ellos pedíamos adelantos del 30% y con el virus nos quedamos en el aire. Lo de las mascarillas surgió porque se necesitaban y pensé que podíamos adaptarnos. En parte nos ha aliviado porque nos permite solventar los gastos de alimentación de mi familia, pero aún no llegamos a ganar lo que solíamos”, cuenta el también presidente de la Asociación de Artesanos del Valle del Colca. Si quiere apoyar el trabajo de Donato, busque su trabajo en los datos consignados abajo.

Más información:

- Facebook: Donatos Ventura (Bordados Ventura)

- Teléfono: 957 847 636

Don Donato bordando en una feria de Arequipa.

Manuela Ayasta. Artista popular de Monsefú

“Yo soy artesana por tradición. A mi me enseñó mi mamá Juana a las 13 años, y a ella, la suya”, narra doña Manuela Ayasta (55), natural de Monsefú, en Lambayeque. Borda para ganarse la vida desde los 17, cuando salió del colegio. Entonces empezó participar en ferias. Tiene su taller y en él hace manteles de mesa, túnicas, camisas, blusas, ‘tapapaneras', ‘caminos de mesa', ‘tapajarras', bolsos. Todos con motivos ancestrales de la región. “La cuarentena nos dejó ‘sentaditas en un solo sitio'. Felizmente tenía material extra y pude iniciar este nuevo giro en la producción de mascarillas. Es verdad que son piezas chicas a comparación de las que suelo hacer, pero yo a ellas les pongo el mismo empeño, la misma dedicación al arte”, cuenta. Hoy las vende en su taller y en Chiclayo. Ha dado clases antes a niños y espera retomar pronto.

Más información:

- Facebook: Artesanías Manos Peruanas de Monsefú

- Teléfono: 978847 779

Violeta Quispe. Artista popular de Sarhua

Nació en Lima, Violeta. Ella también aprendió el arte de sus padres, don Juan y doña Gaudencia, dos maestros migrantes ayacuchanos que trajeron a la capital la tradición de Sarhua. Así creció entre pinceles, talco, plumas de ave. Es la única de los seis hermanos que tiene como misión de vida cuidar el legado familiar y del terruño, lo que significa promover la continuidad de la producción de las famosas tablas de Sarhua. “Cuando arribó la pandemia, mamá y yo comenzamos a confeccionar mascarillas para nuestro propio uso ya que no habían en las farmacias. Su idea inicialmente era hacerlas blancas y reusables. Yo luego me puse a pensar que podía pintarles algo que me identificara. Justo había acabado una capacitación de pintura en tela. La temática que a mí me interesa es la lucha contra la violencia a la mujer. Quedaron hermosas. Después sugerí a mamá que bordara las suyas, como tan bien lo sabe hacer. Y así empezamos”, explica Violeta. Su taller ya está abierto de nuevo.

Más información:

Facebook: Viga.Sarhua

Instagram: Viga.Sarhua

Teléfono: 992978131

