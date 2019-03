De Chola Power a Capitana Marvel: las mujeres también hacen noticia en la ficción

La Chola Power es la superheroína más importante del cómic peruano contemporáneo. Los poderes que ostenta le han sido concedidos, de acuerdo con la ficción creada en el 2008 por el ilustrador piurano Martín Espinoza, como herencia al ser la mismísima hija del dios Sol. Ello, entonces, le permite combatir en tiempos actuales contra todo aquello que atente contra el ciudadano y el país. No importa si son congresistas corruptos del Congreso, narcotraficantes y delincuentes o si son seres mágicos extraídos de la mitología y el folklore nacional. Ella dará la batalla porque así tiene que ser; eso sí, protegida la mayor parte del tiempo por su alter ego: Elisa, una aeromoza que vive en Jesús María. El personaje, que tiene ya 11 años y es muy conocido entre los aficionados locales de las historietas, cambiará de formato en el 2019 y pasará a ser parte de un universo más grande. Este es el de La Raza.

“Creé Chola Power para un concurso organizado por Perú21 precisamente porque pensé que faltaban féminas en estas historias. Lo que se ha querido en este tiempo, y en estos 70 números, es destacar la fortaleza y el coraje de la mujer peruana y creo que se ha conseguido porque ella tiene mucha aceptación”, detalla Martín, también cabeza del sello editorial MED Cómics.

Chola Power, pues, ya no se editará trimestralmente como hasta ahora. Desde mayo ella pasará a formar parte de La Raza, un cónclave de cuatro superhéroes marca Perú similar a lo que vendría a ser La Liga de la Justicia (ya saben, el grupo non plus ultra de DC Comics integrado por Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash y otros). “A partir de este año publicaremos La Raza todos los meses de mayo en una edición especial de 40 páginas. La idea es redireccionar el proyecto para presentarlo siempre en el Día del Cómic Festival y en la Feria del Libro, la cual se desarrolla en julio”, explica el autor. Agrega que para la elaboración de las aventuras cuenta con la asesoría del historiador Renato Gago.

La Raza, cabe destacar, estará integrada por otra heroína: Iquitos. “De pequeña, ella huye de un campamento donde explotan sexualmente a las mujeres y se interna en la selva peruana. La naturaleza se convierte en su madre. De grande, luego, se preocupará por batallar contra este y otros delitos propios de la región”, señala Martín. Puede seguir a ambos personajes en el Facebook de MED Cómics y en La Chola Power Perú.

FRANQUICIA DE MUJER

En tanto, internacionalmente, otra superheroína acapara titulares. Sucede que la próxima semana –el 7 de marzo en el Perú– se estrenará Capitana Marvel, el filme que da cuenta de las aventuras de uno de los personajes más poderosos de los mundos creados por el finado Stan Lee. En esta entrega, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, el rol estelar recae sobre la ganadora del Óscar Brie Larson. El elenco incluye a Samuel L. Jackson, Annette Bening y Jude Law.

¿De qué va? Todo ocurre en la década de los noventa. La piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense Carol Danvers queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas y es como consecuencia de esa situación que se ve provista de habilidades extraordinarias. Es ella, como única esperanza, a quien se hace referencia en la escena postcréditos de Avengers: Infinity War, después de la crisis apocalíptica generada en el universo por el villano Thanos. Sería esta cinta, asimismo, la que dé pie a los próximos estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos Avengers: Endgame.

La película se hizo esperar porque se trata del primer personaje femenino que protagonizará su propia franquicia. El asunto ha sido tan criticado –se esperó 10 años para ello– como celebrado, dado que está sucediendo en un contexto de empoderamiento de género.

Sobre este último punto ha dicho Larson: “Es un honor tan grande formar parte del legado de personajes e historias de Marvel, que son tan significativos para la gente. Estas películas son parte de lo que moldea nuestra cultura, de quiénes somos, qué valores morales defendemos. Creo que no llegué a comprender el alcance de su significado en el espíritu cultural de la época hasta que salió el anuncio de mi participación”.

La preventa para ver Capitana Marvel en su estreno en el Perú ya está abierta. Solo consulte en su cine favorito. //