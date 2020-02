Dos cosas se deben saber de memoria cuando una fiesta se prolonga pasada la medianoche: el teléfono de un taxi seguro y la calle donde haya una hamburguesa contundente. Los tamaños, la forma, con tenedor y cuchillo; de carne o de pollo o de lentejas: los paladares tienen tan diferentes gustos como los sabores de las cremas. A partir de esa idea, el chef Diego Alcántara ideó Django Burgers, un sitio en Miraflores que no prepara hamburguesas ni monta pisos como si se tratara de un edificio: solo les rinde culto.

¿Por qué? Primero, va a la fuente: carne y queso, o pollo y tomate. Más olor y menos ciencia. Luego, el tamaño es el suficiente para no producir una fractura maxilar: las hamburguesas son smashed, es decir, delgadas al punto en que no hay discusión sobre el punto de cocción. Tercero, la experiencia: Diego Alcántara fue largos años el chef corporativo de Papacho’s, ese bastión donde las hamburguesas son de fotografía.

Bastaría decir que una vez se mandó a estampar un polo que decía #TodoEsHamburgueseable.

***

¿Quién inventó las hamburguesas? Aunque diferentes estudios todavía no se ponen de acuerdo en la paternidad del sánguche, una nota publicada en 2014 por la BBC refiere como apoderado al “centenario sándwich local de cerdo llamado Rundstück warm (1) que, traducido del alemán, significa un “trozo redondo caliente””. Panes con carne -alguna carne- hubo desde que se inventó el pan sin levadura y alguien se quedó sin llenar la barriga. Hecha esa salvedad, el único documento oficial que deberíamos mirar hoy sobre las hamburguesas, es la carta del restaurante que uno prefiera.

“Hay un estudio en Estados Unidos -dice Alcántara- que dice que la pizza y la hamburguesa es lo que siempre vas a pedir cuando tienes hambre. En el país que vayas, eh. Ahora, 7 años atrás digamos, cuando Papacho’s rompió el tema hamburguesas en el Perú, la gente empezó a comer más. Pero tú salías de juerga y era clásico buscar una hamburguesa para matar la bajona”.

(1) Servido principalmente en Schleswig-Holstein y Hamburgo, en Alemania.

***

Habla Diego Alcántara, empresario, chef, comelón.

¿Por qué Django? ¿Tiene que ver con la película?

Fue coincidencia, en serio. El nombre que yo propuse fue Animal, pero le asustó a uno de mis socios. Me parecía que podíamos romper con los nombrecitos bonitos, pero bueno. Mi socio, con el que tenemos al empersa Ocho Platos, me dijo: busquemos igual otro nombre fuera de lo normal. Entonces salió Django... no solo por la película peruano o la de Tarantino, sino porque encontramos que es el nombre de un Dios griego. ¡Y suena bien!

¿Sabe Giovanni Ciccia de tu nueva apuesta por las hamburguesas?

En el camino, me encontré con Giovanni por un amigo en común, Gonzalo Torres. "¿No tendrás el contacto de Giovanni para que me regale un póster de la película?". Hasta que un día vino, me lo regaló y me ha prometido venir con todos los actores.

¿El peruano es hamburguesero?

Sí, claro. Es complicado decir qué es más, si cevichero o chicharronero. Lo que más come el peruano es Pollo a la brasa, eso sin duda. Pero está claro que los negocios que trabajan con ella saben que en la tarde noche y los fines de semana, funciona muy bien. El peruano se lanza a probar, pero siempre regresa a lo clásico. Eso lo he visto con varias marcas. Investiga, pero siempre busca sus sabores en el día a día".

¿Cuál es el concepto detrás de Django entonces?

Lo que siempre veíamos era la hamburguesa grande, gigante. Pero a veces te cae pesada, o los terminos -3/4, medio, bien cocido- nunca te satisfacen. Nosotros apostamos por las smashed, super delgadas, se hacen en plancha y no en parrillas; el simple hecho de que sea más delgada, no te llena tanto y te permite disfrutar más. Hay gente que viene y dice: "Ya me fregaste, ahora como hamburguesas 3 veces por semana. No es una hamburguesa para la bajona, es para disfrutar: la hamburguesa de la bajona ni siquiera te fijas cómo es.

***

Por ahora, tiene solos dos mesitas afuera, frente al mar de Miraflores -referencia Parque María Reiche- y dentro pueden estar 28 personas. Atiende de 12 a 12. Puedes comerte de 2 en 2. Los días más bajos son los martes, así que ese día se puede ir y probar todas. Se llama Django y, como la película, alguna vez vas a verla y hablar de ella largo con tus amigos.

La soberana carta de Django Burgers en pleno. Imposible pedir solo una. FOTO: Rolly Reyna.





-TODO LO QUE DEBES SABER-

Dirección:

Hipólito Unanue 101, Miraflores.

Sugerencias:

🍔 LA ANIMAL: pechuga de pollo crocante, una carne de hamburguesa, tocino, doble queso cheddar, pickles, lechuga y salsa Django todo en pan brioche. Para tomar foto de IG. 25 soles.

🍔 LA CLÁSICA: doble hamburguesa, queso cheedar, pickles, cebolla, salsa Django, lechuga y pan brioche -el pan solo vale su precio-. 22 soles.

🍔 LA BRONER: doble hamburguesa , queso cheedar, salsa Django, tocino, lechuga y salsa BBQ en pan brioche. 24 soles.