“Twitter es sinónimo de libertad de expresión. Defendemos decirle la verdad al poder. Y defendemos el diálogo empoderado”, fue el tuit que, allá por el 2015, publicó el fundador de Twitter Jack Dorsey en su cuenta @jack. La red social del pajarito, la más utilizada por el mandatario estadounidense Donald Trump, estos días ha sido convertida en arma de doble filo tras la suspensión permanente de su cuenta. Esto se decidió por el “riesgo de mayor incitación a la violencia” tras el asalto al Capitolio, el último 6 de enero, a manos de sus simpatizantes.

Dorsey, el excéntrico millonario con conciencia política, podría estar haciendo todo lo que Mark Zuckerberg –dueño de Facebook– nunca quiso hacer: regular su propia red. El golpe que le ha dado a Trump ha marcado una tendencia y algunos analistas de medios ya hablan de un posible replanteo de la filosofía y el modelo de negocios de las redes sociales. Pero ¿quién es el fundador de Twitter, que -para muchos- representa el espíritu contracultural de Internet?

Con una fortuna que supera los US$ 5 mil millones, según Forbes (la mayor parte proviene de sus acciones en Twitter y Square, la empresa de pagos electrónicos de la que también es cofundador), Dorsey mostró habilidades para la informática desde muy chico. Con 15 años diseñó un software de código abierto en el ámbito de la logística de envío, que incluso algunas compañías de taxis utilizan hasta hoy. Estuvo en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri, pero se trasladó a la Universidad de Nueva York, donde comenzó a gestar la idea de lo que más tarde sería Twitter. En el 2000, cuando tenía 24 años, desarrolló un prototipo que le permitía mantener a sus amigos conectados a través del BlackBerry y el e-mail. Seis años después nació Twitter. “Simplemente configurando mi twttr”, escribió el CEO en el primer mensaje publicado en el sistema de -entonces- 140 caracteres, el 21 de marzo de ese año. Dorsey se alejó de la red social en 2008 y regresó tres años después como presidente ejecutivo.

El fundador de Twitter Jack Dorsey realizó la mayor donación hasta el momento. Un billón de dólares a causas benéficas en el marco de la pandemia. Ello equivale al 21,74% de sus ingresos. En 2019 dio a conocer que su salario es de USD 1.40. (Foto: AFP)

Con un aro en la nariz y una barba larga, el estadounidense de ascendencia italiana de 44 años se levanta a las 5:30 a.m. Esto es lo que más llama la atención de su rutina: va a su sauna durante 15 minutos y, al salir, se baña con agua helada. Va caminando desde su casa, en el exclusivo barrio de Seacliff, en San Francisco, hasta la oficina y trata de meditar al menos 10 minutos durante la jornada laboral de 16 horas en Silicon Valley.

GOODBYE, MR. PRESIDENT

Fueron dos tuits los que llevaron a la compañía a tomar la decisión de cancelar la cuenta del saliente Donald Trump: “Los 75.000.000 grandes patriotas americanos que votaron por mí, AMÉRICA PRIMERO y HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡¡¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna forma!!!” y “A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración del 20 de enero”. La compañía alegó que esos tuits “probablemente inspiren a otros a replicar la violencia...”.

Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump (@realDonaldTrump), que tenía poco más de 88 millones de seguidores (REUTERS/Joshua Roberts/Illustration)

En un comunicado publicado el pasado 8 de enero, Twitter aclaró que cuentas como esa “no están completamente por encima de nuestras reglas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación”. Tras la crisis por el caso Trump, Dorsey convocaba reuniones mientras Twitter trabajaba en el control de daños, según The New York Times, desde una isla de la Polinesia Francesa donde estaba de vacaciones. La cancelación de la cuenta de Trump le ha valido a la red social pérdidas de alrededor de US$ 5 mil millones en valor de mercado. Nada comparado con lo que podría ganar como imagen de una plataforma que le pone límites al poder. //

EL MENSAJE QUE FALTABA

MIGRACIÓN MASIVA. Luego del cambio en los términos de seguridad de WhatsApp (anunciados para el 8 de febrero), por el cual los usuarios deben enviar todos sus datos privados al motor de anuncios de Facebook, diversas personalidades han migrado a otras plataformas.

SIGNAL. Casi de inmediato, otras opciones de mensajería instantánea recibieron miles de usuarios que emigraron de WhatsApp. El propio Jack Dorsey alentó a descargar Signal, el servicio de mensajería encriptada multiplataforma.

TELEGRAM. La competencia de WhatsApp, la plataforma Telegram, es la gran beneficiada con el éxodo de usuarios que criticaron las nuevas políticas de privacidad. Dos razones: protege más los mensajes y estos se pueden autodestruir.

