Además…

-Finalistas. Entre los 12 países que clasificaron a la final estuvieron México, Canadá (ganador), EE. UU., Sudáfrica, Corea del Sur, Japón y otros.

-En Lima, un cóctel en promedio llega a costar entre 30 y 35 soles. Las barras más top de la ciudad suelen ofrecer cócteles a partir de los 40 soles en adelante.

-En los 14 años del World Class, han ganado tres mujeres: Bannie Kang (Singapur), Kaitlyn Stewart (Canadá) y Jennifer Le Nechet (Francia) y ningún latinoamericano hasta el momento.

-¿Cómo afecta a la coctelería el alza del limón o su escasez? El ‘bartender’ Luis Flores destaca que el precio se ve de todas maneras alterado: “Los limones no solo son para pisco sour o chilcano. Lo que he visto estos últimos días en Lima es que se están usando limones como el eureka o tahití, cuyos precios también han sido afectados. O se están comprando limones de mala calidad. Con el fenómeno de El Niño pasa lo mismo. No es que suban de precio, sino que no habrá productos, sobre todo, del norte. La caña se verá afectada. Hay que ver la mejor manera para que haya otras alternativas. En la selva están el camu camu, la naranja agria, el limón rugoso y la cidra”.