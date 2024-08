Un día de tragos en algún barrio de Manchester. El año es incierto. Dos hermanos de clase trabajadora comparten un cuarto en la casa materna: mientras el mayor duerme, el menor acaba de llegar borracho y necesita el baño con urgencia. “Ese día no pude encontrar la luz de nuestro cuarto, así que oriné sobre el estéreo nuevo de [mi hermano] Noel. Creo que todo lo que nos pasó después se remonta a ese hecho”. El que habla es Liam Gallagher, la famosa voz de la banda británica Oasis, quien en 2017 le contó a los productores del documental Supersonic sobre el origen de su legendaria bronca filial. No se sabe si la anécdota que cuenta es cierta o una fanfarronada, pero es verosímil, dado que los hermanos han hecho una carrera basada en sus canciones épicas y en su talento para pelearse por las cosas más estúpidas.

Para el mayor de los Gallagher, Noel, todo se remonta al momento en que su mamá trajo del hospital a su hermanito menor, el más agraciado de la camada. En el citado documental, la distinguida doña los describe como personalidades opuestas: Noel era callado y le gustaba estar con su guitarra, mientras que Liam era buscapleitos y engreído. Las posiciones estaban definidas para cuando Oasis comenzó a andar: Noel sería el compositor y guitarrista; Liam ya era el frontman natural, el que sabía cómo llamar la atención.

Liam Gallagher asegura que \"perdona\" a Noel y espera integrar nuevamente Oasis, como antes de su separación en el 2009. (Foto: Getty Images)

Las peleas entre los Gallagher son monumentales. La mayoría de ellas surgieron por el control creativo, que era dominio de Noel, o por la afición de Liam a la parranda, quien una vez llevó a un grupo de desconocidos a una sesión de grabación de su segundo disco, el multiplatino (What’s the Story) Morning Glory? (1995). Esta sesión terminó de la forma menos fraternal posible, cuando uno le lanzó al otro un palo de críquet en la cabeza para que se marchara.

Las cosas llegaron a lo físico en otras oportunidades: en 1994, durante su primera gira en Estados Unidos, Noel dejó la banda después de que Liam le arrojara una pandereta. En el 2000, se fueron a los puños en Barcelona, cuando el cantante se atrevió a dudar de la paternidad de Anais, la primera hija de su hermano mayor. Y así fue hasta el último concierto del grupo, en Francia, cuando se reportó que el menor de los Gallagher había destrozado una guitarra de su hermano, que previamente había blandido como un hacha contra él. Noel admitió que hubo “un poco de kung fu” en ese camerino. Los organizadores se vieron obligados a comunicar a los miles de asistentes que el concierto se había cancelado porque “Oasis ya no existe más”. Y así ha sido desde entonces.

Noel Gallagher, un maestro del sarcasmo, ha descrito a su hermano pequeño como “el hombre más asado que vayas a conocer”. “Es como un tipo con un tenedor en un mundo de sopa”, ha dicho. Desde la ruptura de Oasis, las peleas entre los hermanos no han cesado, solo se han trasladado a las redes, y el nivel de virulencia en sus intercambios durante entrevistas hace que una hipotética reunión del grupo sea imposible.

El año pasado, ambos editaron álbumes en solitario. Noel va ya por su tercer trabajo junto a High Flying Birds. Liam estuvo un tiempo con la banda Beady Eye, formada con las cenizas de Oasis, y el año pasado editó su primer disco solista oficial, As You Were, con composiciones propias que recibieron excelentes críticas y que presentará en Lima este 27 de marzo.

Por supuesto, Liam y Noel Gallagher no son los únicos hermanos y rivales en la música. Esa dinámica en el rock la inauguraron los Everly Brothers, Phil y Don. El anecdotario cuenta que el primero le rompió una guitarra en la cabeza al segundo cuando se apareció borracho en un show. Si algo le preocupó a Phil fue haber dañado la guitarra. En los mismos años 60, estuvieron los Kinks, miembros destacados de la llamada Invasión Británica, que tuvo a los Beatles a la cabeza. Ray y Dave Davies, los hijos menores de un matrimonio con diez hermanos, pelearon desde siempre por atención. Sus constantes peleas, muchas veces a puñetazos, y el mal comportamiento de todo el conjunto en general llevaron a que el grupo fuera prohibido en los Estados Unidos, lo que les restó una gran oportunidad.

Ray y Dave Davies (izquierda, sentados) pelearon duro cuando eran The Kinks.

Los años 80 vieron surgir a los hermanos Reid, William y Jim, las cabezas principales de la banda de noise pop The Jesus & Mary Chain. Sus conciertos eran conocidos por ser tan caóticos como las trifulcas que armaban: se subían al escenario borrachos y todo acababa mal. Fue esta tóxica relación la que terminó con la banda. Años después retornaron, e incluso llegaron a Lima para dar un concierto en el que no se agredieron, pero tampoco se miraron.

William y Jim Reid y su tóxica relación en The Jesus and Mary Chain.

En el plano local, no se puede obviar a los hermanos Gaitán Castro, el conjunto de música andina contemporánea fundado en 1987. La relación entre Diosdado y Rodolfo estuvo envenenada por más de una década, con puyas mediáticas aquí y allá, hasta su reconciliación en el 2012. Ese año, ambos coincidieron en una reunión y, en lugar de ignorarse como siempre, conversaron. Fue lo único que necesitaron para volver a ser los de antes.