Así está Perú a 60 días del Mundial

1. VUELVE PAOLO



Cuando juega es noticia. Cuando no, más. No hay un día en que no hablemos de Paolo Guerrero, su futuro y su vigencia. A poco más de 15 días para que el castigo de la FIFA termine (3 de mayo), al capitán de Perú le quedan por resolver hasta tres pendientes: 1) La audiencia en el TAS en Zúrich, donde la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) participará y ha pedido dos años de suspensión. 2) Su renovación con Flamengo (o la búsqueda de otro club más allá de junio). 3) Su liderazgo en la nueva relación seleccionado peruano-marcas, que él lidera y que ya es viral con la versión de ‘Contigo Aprendí’ para el BCP (y otro video que ya se grabó con Samsung).

“Paolo vuelve a jugar más fuerte que nunca”, dice José Carlos Zegarra, representante del peruano.

“Perú, #ContigoAprendí a nunca rendirme!”, escribió Paolo Guerrero en sus redes sociales. Consultado por Somos, el entorno más cercano del goleador confirma: la audiencia será el 3 de mayo. Y Paolo va con la misma convicción del primer día: la absolución, la más completa inocencia. “Paolo vuelve a jugar más fuerte que nunca”, dice José Carlos Zegarra, representante del peruano. Y no hay forma de no creerle.

2. LA LISTA DE 23



Ni siquiera la Argentina de Messi tiene claros más de 11 fijos en la lista de 23 para el Mundial. Perú tiene, seamos honestos, 21, 22. Y la duda hace sombras alrededor de Cristian Benavente. ¿Tiene chances de ir al Mundial el mediapunta que terminó la gira por Estados Unidos con Perú, llegó a Bélgica y fue elegido el mejor jugador de febrero por un medio de ese país? Sí, chances tiene. La presencia del peruano en el viaje habría confirmado la imagen al interior del comando técnico: se entrena bien, suma al grupo y es solidario, cara virtud de este grupo. “Cristian es uno de los jugadores que tiene posibilidades. Va a depender de él, de su rendimiento”, indicó Ricardo Gareca en una entrevista con el diario español As. Se está jugando la historia.

“Cristian es uno de los jugadores que tiene posibilidades. Va a depender de él, de su rendimiento”, indicó Ricardo Gareca en una entrevista con el diario español As.

3. EL ORO DE PERÚ



¿Cuánto dinero se mueve hoy alrededor de la selección? Vamos por partes: Perú se llevará 9,5 millones de dólares solo por haber clasificado a Rusia (8 por los 3 partidos de grupo y 1,5 por la preparación y gastos logísticos previos al Mundial). Si el equipo peruano clasifica a octavos de final, por ejemplo, la cifra sube a US$ 12 millones. Pero no solo el aporte de la FIFA ha convertido en oro a la bicolor. Eduardo Flores, director general de la agencia de márketing deportivo Toque Fino, explica así el fenómeno: “En casos de países vecinos como Chile, su Federación reportó ingresos superiores a los US$ 50 millones en la última clasificación al Mundial, en 2014. Y Perú debería alcanzar y superar esa cifra. El movimiento de las marcas (cervezas, hipermercados y telefonía, básicamente) modificará incluso el PBI peruano: aportaría US$ 2,140 millones, según las cifras que manejo”. Vale un Perú.

El movimiento de las marcas (cervezas, hipermercados y telefonía, básicamente) modificará incluso el PBI peruano.

4. EL FUTURO DE GARECA



¿Se queda Ricardo Gareca? La FPF quiere. ¿El ‘Tigre’? Todo dependerá de lo que ocurra en el Mundial: si Perú hace una campaña discreta, quizá pueda evaluar cambiar de aires. Si pasa a octavos y regresa al Perú como si se tratara de San Martín, entonces la FPF debería ratificar el proyecto. Lo único cierto es que Gareca ha pedido no conversar hasta pasada la Copa del Mundo. “Si los hinchas de la selección decidieran, Gareca ya habría recibido un cheque en blanco para comandar el siguiente proceso rumbo a Qatar 2022. Pero veo complicado que tanta maravilla se prolongue cuatro años más. Con el boleto a Rusia Gareca se ha transformado en un técnico candidateable para cualquier selección”, dice Guillermo Oshiro, editor de Deporte Total. “Ser entrenador de tu país, por ejemplo, no tiene precio”, añade. Carlos Univazo, editor de Ovación.pe, tiene una opinión parecida: “No sé lo que Gareca pensará después del Mundial, pero creo que hoy no piensa en quedarse. Primero: él es una persona sentimental. No aceptó Costa Rica hace cuatro años, por la distancia física que habría con su familia. Sé que los echa de menos. Segundo: Ricardo probablemente no cree que después de un buenísimo Mundial (que espera concretar) pueda conseguir cosas que superen aquel hito”. Univazo habló con Oblitas en los últimos días y le arrancó un textual profético: “En ningún otro lugar Ricardo va a estar mejor que acá”. Esperemos.