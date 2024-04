El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Mariana Costa.

-Cuál es tu pasatiempo favorito?

Caminar junto al mar.

-¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Las risas de mis hijos.

-¿Cuál es el rasgo que más te define?

Creo que soy una persona genuina.

-¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces me olvido de escuchar más.

-¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No poder volver a mi país.

-¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Correr 10 kilómetros cada fin de semana.

-¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La indiferencia.

-¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¡Vamos que se puede!” o “¡Niños, ya!”.

-¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Dar vida a mis tres hijos y lo que hemos logrado en Laboratoria.

-¿En qué ocasiones mientes?

Cuando la verdad es muy hiriente, aunque intento no hacerlo.

-¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

La felicidad, para mí, son momentos. Cuando abrazo a mis hijos antes de dormir, cuando comparto momentos íntimos con mi familia y amigos queridos, cuando me siento orgullosa del trabajo que hacemos con mi equipo. También cuando tomo mi café mañanero.

-¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis relaciones.

-¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Tengo una caja de diarios y cartas antiguas de todas las etapas de mi vida. No suelo verla, pero creo que es lo único material que intentaría rescatar en un incendio.

-¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Diría que con mi abuela. No sé si califica como “de la historia”, pero ya no vive y fue muy especial, así que creo que vale.

-¿Cómo te gustaría morir?

De viejita y con mis hijos cerca.

-¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría escribir historias que inspiren.

-¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Leo todas las semanas el ‘newsletter’ de Suleika Jaouad. Me encanta.

-¿Qué persona viva te parece despreciable?

No me gusta el calificativo despreciable, pero la verdad es que no me gusta nada Trump ni quienes se le parecen en valores. //