Día Mundial del Backup | ¿Qué es y por qué es tan importante?

Cada 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Backup, un recordatorio sobre la importancia de crear copias de seguridad en los archivos de nivel personal y empresarial, con el fin de recuperar información en caso se pierda.

Más de 1,8 zettabytes de datos se generan cada año; sin embargo, el 30% de personas nunca han realizado copias de seguridad, lo cual es preocupante, considerando que hoy en día un mismo individuo tiene más de un dispositivo en el cual alberga datos personales.

¿Cómo nació Día Mundial del Backup?

El Día Mundial del Backup fue creado por Ismail Jadun, cuando era estudiante Universidad Estatal de Youngstown de Ohio, EE.UU. El investigador promulgó el Día Mundial de la Copia de Seguridad a partir de unas conversaciones que tuvo con sus amigos en la red social Reddit, en la cual debatieron sobre la importancia de crear backups para sus trabajos. Así fue como Ismail pensó en celebrar el backup un día antes del Día de los inocentes.

Así fue como creó el portal worldbackupday.com para expandir su idea por el mundo. “Todos conocemos a alguien que ha perdido archivos importantes, fotos, vídeos, música, informes de libros y/o documentos personales importantes. Este Día Mundial de la Copia de Seguridad es un llamado a reflexionar sobre nuestra vida digital y conocer todas las alternativas de servicios para salvaguardar nuestros archivos”, dice cuando le preguntan sobre la importancia de esta fecha.

“También espero que el Día Mundial del Backup encienda las conversaciones sobre la enorme tarea de salvar nuestra herencia digital para las futuras generaciones”, dice Ismail.

En esa web se pueden conocer datos alarmantes:

- 6% de discos duros presentan fallas al guardar datos.

- Más de 6.000 personas pierden su teléfono a cada hora junto a la información que hay dentro de ellos.

No vale olvidarse

Muchas personas que no realizan copias de seguridad aseguran olvidarse. Sin embargo, no es necesario tener una gran memoria ni andar pendiente para realizar una copia de seguridad. Existen varios productos y servicios en línea que pueden cumplir esta tarea.

Está la familia de productos “Seagate BackUp Plus”, que contienen un software que realiza diaria y automáticamente, a una hora determinada, una copia de seguridad.

También se pueden hacer copias de seguridad en la nube con herramientas como Amazon, Google Drive, DropBox, entre otros.