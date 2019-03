“Claudio Pizarro desmiente práctica desleal de empresa de Bitcoins”, por Sergio Sicheri

Estoy harto de las noticias falsas en Facebook. Las popularmente llamadas ‘fake news’. No sé ustedes... A mí me dan asco, hasta nauseas. Cuando las detecto se me calienta el estómago. Aún más cuando existe una empresa detrás de esta práctica desleal que las redes sociales se han encargado de masificar. Esta vez vienen utilizando vilmente la imagen de Claudio Pizarro, quien ha salido a prevenir a todos sus seguidores a través de su cuenta oficial en Instagram.

Lo que sucede es que una “empresa” y la coloco entre comillas porque no debería ni llamarse así, viene colocando pauta en Facebook a una noticia que han publicado en una supuesta página web (Vanduinaacademy.info) a la cual han trucado o vestido como si fuera un medio de noticias inexistente al que han nombrado “Mayor”. Obviamente, ni la noticia, ni el medio existen. Esta mala práctica lleva el nombre de Phishing. “El estafador, conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea”, cita la web Infospyware.com.

La noticia falsa en mención suele inmiscuirse en el muro de los usuarios de Facebook como si fuera un post más. Pero si la revisan con detenimiento se darán con la sorpresa que, en la parte superior de la misma, existe una etiqueta de esta red social que identifica dicha publicación como una publicidad. Es decir, lo que esta supuesta empresa desleal está tratando de conseguir con dicha inversión es aumentar el alcance en la red social. Sí, que más contactos caigan en su trampa. La falsa noticia en mención titula la supuesta noticia como: “El presidente Martín Vizcarra le exige al jugador que pague sus impuestos”. Otra publicación con la misma práctica coloca: “Los bancos enloquecen porque la estrella de fútbol está revelando sus secretos financieros”, entre otros títulos y textos falsos.

Por si fuera poco, esta noticia viene acompañada de una composición de imágenes (también falsa) en la que se aprecia al futbolista peruano, al presidente Martín Vizcarra y un auto de lujo. Cuando uno le hace clic desde Facebook, porque desde ahí tratan de pescar a sus víctimas, recién uno cae o aterriza en la web ficticia llamada “Mayor”. Esta supuesta noticia cuenta con textos falsos como: “Claudio Pizarro revela cómo ganó 2,3 millones de dólares después de estar en la bancarrota. ¡Afirma que cualquiera puede hacerlo y muestra a ‘Cuarto Poder’ cómo hacerlo!”.

A lo largo de dicha nota (cargada de faltas ortográficas), incluso narran cómo la reconocida presentadora de televisión Sol Carreño le habría pedido a Claudio Pizarro que le muestre en vivo, en el programa televisivo Cuarto Poder, cómo es que él invierte su dinero en la plataforma Bitcoin Time, aumentando, así, sus fondos iniciales en minutos. Es más, si uno hace el ejercicio de buscar los nombres de las plataformas que se mencionan en dicha nota falsa, se darán con la sorpresa que en varios foros públicos mencionan distintas estafas.

Casi al culminar dicha fake news colocan un video del multimillonario empresario inglés y dueño del grupo Virgin, Richard Branson. La imagen de Branson ahí ha sido colocada para sumarle veracidad a todas las mentiras que una a una, se convierten en ingredientes que buscan hacer caer al usuario o lector. Lo más bajo de todo es que consignan comentarios (inventados), con el mismo formato de los ‘comments’ de Facebook, los cuales han sido creados para sumar confianza a lo expuesto y que los malhechores puedan concretar su mentira o forzar inversiones en sus plataformas. ¿Cómo se puede detectar ello? Porque todos los elementos multimedia de dicha nota falsa (links, fotos, perfiles, etc) te llevan a urls (direcciones de páginas web)… pero falsas, que tienen el look de sitios: Bitcoin Evolution, Bitcoin Time, Bitcoin Profit.

Hace poco escribí sobre la caída del Bitcoin, la moneda digital del reconocido sistema de protección de data Blockchain. Ahí conté sobre su inestabilidad que, además, viene cargada de mucha especulación, así como empresas ficticias creadas para estafar. Tengan mucho cuidado con distintos contenidos con el que se encuentran en redes. Estos facinerosos tienen conocimientos digitales y saben cómo presentar el contenido para hacerlo parecer verdadero y que a empresas como Facebook se les haga cada vez más difícil protegernos. Richard Branson (el verdadero) escribió en su libro “El Estilo Virgin” la siguiente frase que cae como anillo al dedo: “El respeto es cómo tratas a los demás, no cómo tratas de impresionarlos”.

**Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.