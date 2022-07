Google celebra hoy el cumpleaños de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, a quien podemos encontrar en un nuevo Doodle sentado y dibujando en su escritorio, concentrado, como si diera vida con sus trazos a Mafalda, su personaje más querido.

El dibujante argentino cumpliría 90 años y es por eso que el Gigante de Internet reprodujo esta imagen que es vista en 25 países del mundo para reconocer su trabajo de más de cincuenta años. Y es que su arte alcanzó a toda la región latinoamericana, que mantiene vivo su recuerdo. Por eso es que el equipo de Google Argentina se planteó hacer este homenaje casi en tiempo récord.

“Cuando lo presentamos a otros equipos de nuestra región, ellos también nos dijeron que querían tenerlo, también querían que en su home apareciera. Fue así como pudimos entender la trascendencia del alcance de este personaje. Pocas veces una figura tan local se muestra como un Doodle en tantos países de Latinoamérica al mismo tiempo”, detalló Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google Hispanoamérica.

El retrato del caricaturista se puede apreciar en toda la región y España, así como en países con un idioma diferente, entre ellos Bulgaria, Italia, Francia, Suecia e Islandia. Esto nos grafica que su arte llegó a dar la vuelta al mundo.

En esta foto del 2014 se ve a Quino sentado al lado de sus personajes. Fue durante la celebración de los 50 años de Mafalda. (Foto: AFP) / Agencia AFP

Y quien está detrás de esta imagen es Azul Portillo, una joven ilustradora y diseñadora argentina. Pero su participación no es casualidad, pues una de las razones del homenaje es conectar con las nuevas generaciones.

“Este Doodle lo que buscaba era reconectarse a los que ya conocían a Quino y su obra, pero también busca mostrar a las nuevas generaciones este humor inteligente, esta sutileza del arte, de poder comunicar con la palabra y el dibujo en blanco y negro”, contó Sabatini.

Nuevas generaciones y Quino

Quino nació en Mendoza y a los 18 años viajó a Buenos Aires para publicar sus dibujos. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años más para que pueda hacerse realidad el sueño de ser caricaturista. Su primera publicación fue en 1954, en el semanario “Esto es”, y con la tecnología de aquella época.

Hoy, 68 años después de ese debut en la ilustración, el mundo ha cambiado mucho y Azul Portillo es una muestra de eso. La joven artista contó que tuvo que hacer un trabajo de investigación previo para llegar a este Doodle que ahora podemos apreciar.

“Yo nací en el 94. Es decir, ya no se publicaban más las tiras (de Quino), regularmente al menos, pero sí desde muy chica me encontré con sus libros, verlo en afiches, en el colegio, en la calle. Acá está en todos lados, incluso cerca de mi casa hay una plaza Mafalda”, cuenta Portillo.

Para llegar a esta representación de Quino conversó con sus familiares, como su mamá y su abuela, quien le prestó uno de los libros del artista argentino. “Quería saber cómo era que ellas recordaban a Quino, y, como para recopilar también la percepción de distintas personas en distintos momentos y cómo fue formando parte de su vida”, dijo durante la presentación del Doodle conmemorativo.

Azul Portillo fue la artista encargada del Doodle que homenajea a Quino. Dos generaciones de dibujantes. (Imagen: Linkedin / AFP)

Pero otro de los detalles es el uso de la tecnología. Azul Portillo explicó que, a diferencia de Quino, ella tiene un estilo más realista y sutil, por lo que intentó llegar a un punto medio. Y uno de los elementos que usó para dibujar fue un iPad. “Antes tenía otra tableta que no tenía pantalla (Tablet gráfica). En esa era más difícil. En esta es casi como dibujar en papel y para mí está buenísimo”, contó sobre la técnica de dibujo digital que ha ido dominando.

Respondió a El Comercio que para lograr este Doodle se presentaron tres bocetos que incluían algunos de los personajes de Quino, pero se optó por un retrato del caricaturista en una de sus clásicas poses cuando era fotografiado o le tocaba dibujarse a sí mismo: con la mano en la frente. Además, la joven ilustradora comentó que “lo que más le costó fue recordar a Mafalda sin mostrar directamente a Mafalda”, en especial por los derechos de autor, y por eso es que encontramos elementos como el globo terráqueo y el plato de sopa que hacen referencia a la caricatura.

Además… Quino en la Historia Joaquín Salvador Lavado Tejón nació en 1932, en la ciudad de Mendoza (Argentina). Su primera publicación fue en el semanario "Esto es", de Buenos Aires. En 1960 se casa con Alicia Colombo. Tres años después publica su primer libro de historietas. El 29 de septiembre 1964 salió por primera vez Mafalda, su personaje más recordado. Luego de una larga carrera, en el 2014 recibe el Premio Príncipe de Asturias. El 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, falleció.

Las búsquedas en Google

El impacto de la vida de Quino en nuestra región sigue presente. ¿Cómo podemos saber eso? Florencia Sabatini mostró el comportamiento de los latinoamericanos en los últimos 12 meses en donde se aprecia las búsquedas que realizaron sobre Quino.

“Claramente es que detrás de esas búsquedas hay una gran tendencia de latinoamericanos que somos los que más buscamos en torno a Quino y a su personaje principal que es Mafalda”, indicó.

En esa lista está la búsqueda en Google que hacen los peruanos con la frase “Autor de Mafalda”, por citar un ejemplo. Y, sobre Quino, lo que más se escribe en el buscador de Google es “Quino y Mafalda”. En cambio, a nivel global las búsquedas arrojan un interés por “Las frases de Mafalda”.

Mafalda es uno de los personajes más queridos de Quino, y uno de los más buscados por los peruanos. (Imagen: Google)

Según Sabatini, pocos personajes reunieron tanto a los latinoamericanos. Una situación similar se vivió con el Doodle de Gustavo Cerati y de Jorge Luis Borges. Pero en todo este proceso surge un detalle. ¿Por qué no se optó por un Doodle interactivo? Y la respuesta es más administrativa. “Cualquier Doodle que tenga un grado adicional de complejidad como la interacción sin duda requiere más prueba, ensayo y error que iba a tomar más tiempo. Para poder llegar a tiempo no íbamos a tener oportunidad. Por eso no se hizo”, indicó Sabatini. Además, detalló que por lo general un Doodle se programa con un año de anticipación, pero en este caso se realizó en dos meses, debido al alto interés de las personas por el caricaturista.

Con sus dibujos Quino reflejó la rebeldía y la libertad, las ganas de pensar y cambiar el mundo, abordando distintos temas desde un humor muy sencillo e inteligente que sigue llegando a todos hasta el día de hoy. El impacto del nuevo Doodle bien nos recuerda eso.