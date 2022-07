Full Circle, el estudio detrás de Skate 4, ha confirmado que el juego no llevará más este nombre. En cambio, ahora se titulará solamente “skate.” y será gratuito. El videojuego de patinaje, traído por Electronic Arts, cuenta con un tráiler de gameplay y actualmente puedes jugar su versión de prueba.

El videojuego en desarrollo Skate 4 ahora es oficialmente “skate.”. Así lo confirmó el equipo de Full Circle, la desarrolladora del juego. Como indican, no se tratará de una secuela, reboot o remake de otros Skate, sino que será un nuevo videojuego que crecerá en sí mismo a lo largo de los años. Añadieron que los jugadores no deben esperar que skate. tenga secuelas como skate. 5 o demás. “Es skate, punto”, afirmaron en un comunicado.

“skate.” será free-to-play y cross-play, lo que significa que usuarios de diferentes sistemas podrán jugar sin costo adicional entre ellos. También será de progresión cruzada. Según informó Full Circle, el juego estará ambientado en San Vansterdam, una ciudad hermana de San Vanelona, locación de juegos anteriores de Skate y Skate 2.

Si bien no será necesario comprar el juego, sí tendrá un sistema de microtransacciones; no obstante, el estudio asegura que no será ‘Pay to win’ ni contará con cajas de recompensa. En general, no habrán ventajas por inversión de dinero.

Juega la versión de prueba de skate.

El videojuego estará apto para PS5, PS4, PC, Xbox One y Xbox Series X/S. Actualmente el equipo de skate. ha lanzado una versión de prueba para otorgar retroalimentación a los desarrolladores, con la condición de no difundir imágenes del juego por ningún medio. Para acceder a esta versión en desarrollo debes ser mayor de edad, registrarte en la página oficial y esperar a ser elegido.

Mira el más reciente gameplay de skate. aquí: