Cada vez que se acerca el lanzamiento de los nuevos iPhone los rumores sobre sus posibles características no paran de aparecer. Ahora, una filtración de las fundas para los iPhone 14 revela detalles sobre el teléfono móvil de Apple y confirma algunas conjeturas que se tenían.

DuanRui ha sido el usuario que ha compartido la imagen de la funda en Twitter, aunque la filtración original ha surgido en la red social china Weibo. En la foto se aprecian fundas para el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas, pero también vemos un “iPhone 14 Plus” más grande y, sin ser Pro, de más diagonal justo como predicen los rumores.

Esta imagen parece confirmar lo que ya se venía diciendo sobre la versión mini del iPhone 14, que ya no verá la luz. Por el contrario, sorprende el nombre Plus, que no había sido mencionado hasta ahora. Desde Applesfera comentan que quizás sea el nombre que la compañía haya pensado para ese modelo. Puede que “iPhone 14 Max” tenga más sentido, pero a lo mejor el equipo de marketing de Apple no quiere que se confunda con el iPhone 14 Pro Max. O tal vez quieren que la nomenclatura ‘Max’ se reserve a los modelos del iPhone más caros.

Otro detalle que las fundas dejan entre ver es un aumento del tamaño de los lentes de los nuevos iPhone, lo cual muy probablemente se traducirá en una mayor calidad de fotos y videos. Aunque este detalle confirma también que estos modelos seguirán manteniendo aquella protuberancia trasera que han presentado las últimas versiones del teléfono.