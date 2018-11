Lonnie Bedwell es de un pequeño pueblo de 120 habitantes de Indiana (Estados Unidos). Crió a tres hijas como padre soltero, sirvió en la Marina de los Estados Unidos y asegura que es un experto en preparar una sopa de pollo con fideos. También fue el líder de una expedición en la que guió a cuatro personas por 226 millas haciendo kayak por el Gran Cañón siendo asistido por Google Maps. Todo esto lo hizo pese a que perdió la visión hace más de dos décadas.

"Perdí mi visión hace más de dos décadas y me sentí frustrado por lo poco que las personas esperan de una persona ciega", dijo Bedwell al blog de Google Maps. "Afortunadamente, me beneficié de una comunidad estrecha que me apoyó y desafió para aprender más y hacer más. Desde entonces, me he esforzado mental y físicamente, desde escalar y andar en bicicleta de montaña hasta escribir un libro o bailar con mi hija en su boda".

Bedwell considera que su condición no debería de limitarlo a perder su sentido de la aventura. Por eso tiene como objetivo ayudar a las personas que buscan desafíos similares a los de él para mostrarles que "todo es posible". Así, en 2013 se convirtió en la primera persona ciega en hacer kayak por las 226 millas del río Colorado a través del Gran Cañón. Pero esto no le pareció suficiente.

El veterano sentía que debía encontrar alguna forma de pagar por el apoyo que recibió. Con esta idea se unió a Team River Runner, una organización sin fines de lucro que trabaja para ofrecer a veteranos y sus familias salud, sanidad, comunidad y un propósito. Juntos tuvieron una idea: apoyar a otros cuatro veteranos ciegos a viajar por el Gran Cañón.

"Google estaba dispuesto a apoyar nuestra idea descabellada de un viaje al capturar nuestra exploración en Street View en 360 ​​grados", contó Bedwell. "Cada miembro de este viaje sintió firmemente que debemos compartir nuestra experiencia para inspirar y vigorizar a otros, y Street View es una plataforma de gran alcance a la que cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar puede acceder".

-Cómo-

Al saber de esta historia, la pregunta más normal es ¿cómo un grupo de ciegos son capaces de aventurarse y concretar un recorrido en kayak? "Mucha preparación", dice Bedwell. Steve Baskis, Kathy Champion, Brian Harris y Travis Fugate, los miembros de la expedición, han practicado cientos de vueltas debajo del agua, subieron los grandes ríos de todo el país para prepararse. Y, lo único que les restó fue hacer un gran trabajo de equipo y confianza.

"Team River Runner fue pionero en un sistema en el que una guía en el frente hace un ruido de referencia que luego sigue el kayakista ciego, como puedes experimentar por ti mismo en este video 360. Así como confiamos en nuestro escuadrón de los militares, nos apoyamos unos a otros en nuestros kayaks. Nuestros despliegues en Afganistán o Irak reforzaron nuestra capacidad de trabajar juntos y sobrevivir como grupo, que volvió a la vida en este río".

Los cinco veteranos fueron una sola fuerza. Compartieron calor, noches estrelladas, olores de la comida, música y mucha risa. Es así que en su última noche en el Gran Cañón se deleitaron con lo "lejos que habíamos llegado juntos, pero lo más importante es lo lejos que podríamos llegar si nos lo proponemos". Y esta experiencia quedó grabado para Street View [y puedes revisar la galería completa acá].