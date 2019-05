Huawei | Conoce la App Gallery, su tienda de aplicaciones

Está terminando una semana de noticias negativas para los negocios de Huawei. Quizás la más importante haya sido la primera: el anuncio de Google acatando la reciente indicación del Gobierno de EE.UU. de no hacer más negocios con los chinos. Esto trajo como consecuencia que, desde el 19 de agosto, los nuevos dispositivos que lance Huawei al mercado no podrán actualizar las versiones de Android desarrolladas por Google, y tampoco tendrán acceso a los servicios ni a la tienda de aplicaciones, Google Play Store.



Más allá de la posibilidad de que Huawei empiece a usar su propio sistema operativo, está el tema de las aplicaciones. ¿Cuenta con una tienda de apps lo suficientemente variada y con programas competentes para reemplazar a los servicios de Google? Trascendió de que la china estaba en conversaciones con desarrolladores de tiendas de apps independientes que ya están en el mercado funcionando y que tienen una buena cantidad de aplicaciones disponibles. ¿Pero qué hay de su actual tienda de aplicaciones, App Gallery?

App Gallery es la opción que tienen los usuarios chinos de los teléfonos de Huawei, ante la prohibición en ese país de usar los servicios de Google. ¿Está la tienda de aplicaciones de Huawei lista para atender a usuarios de todo el mundo? A continuación revisaremos su contenido.

--DESTRIPANDO LA APP GALLERY—

Debido a la integración que tenían los dispositivos de Huawei con el Android desarrollado por Google, el acceso a sus servicios y aplicaciones era casi por defecto. Sin embargo, esos dispositivos también traen preinstalada (como parte de la capa de personalización EMUI de Huawei) la App Gallery. Sin embargo, es muy probable que sean pocos sus usuarios de esta parte del mundo quienes la hayan usado siquiera una vez.

La App Gallery de Huawei tiene el aspecto de una tienda de aplicaciones normal.

Al ingresar, App Gallery de Huawei tiene un aspecto muy similar a cualquier otra tienda de aplicaciones. Eso sí, la primera vez que la uses te pedirá otorgarle algunos permisos básicos (sobre todo para poder instalar lo que descargues). Además te va a sugerir algunas apps para que bajes. Ese paso lo puedes obviar.

Tras convertirte en usuario de la App Gallery, en tu primera visita se te ofrecerán algunos beneficios. Hay un ícono con un paquete de regalo para que accedas a básicamente crédito para algunos juegos como retribución por convertirte en usuario de la tienda de Huawei.

Al ingresar por primera vez a la App Gallery de Huawei puedes acceder a una gran variedad de regalos.

Como es lógico, en la App Gallery encontrarás todo tipo de aplicaciones. Puedes elegir entre las que el mismo sistema de recomienda, hacer directamente una búsqueda a través del espacio destinado para ello, o dirigirte al menú de categorías existente. Al ver en detalle las aplicaciones disponibles te darás cuenta que no están las de Google. Igual, hay que ver cuáles de las que hoy se encuentran aquí permanecen después del 19 de agosto.

Las aplicaciones disponibles en la App Gallery también están organizadas en un menú de categorías.

Existen diferentes alternativas para cada utilidad específica. Obviamente muchas te parecerán raras o extrañas, pues esos nombres e íconos jamás los has escuchado. Igual se trata de un excelente momento para empezar a buscar, comparar y elegir alternativas por si en el futuro próximo la cosa se pone complicada. Igual, a primera vista parece que hay suficientes opciones en la App Gallery de Huawei.

En la App Gallery de Huawei abundan las aplicaciones en chino.

Pero ¿cuál es el principal problema que tiene hoy la App Gallery? Si bien aparenta estar muy bien surtida, muchas de las aplicaciones que tiene disponibles (sobre todo en las categorías vinculadas con la productividad) están en chino. ¿Serán buenas? No lo sabremos. Este es, quizás, el principal problema que tiene hoy la tienda de aplicaciones de Huawei, con apps que no tienen ni siquiera versiones en inglés. Mientras no se supere la barrera del idioma es posible que muchas buenas apps puedan pasar desapercibidas.