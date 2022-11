Intel presentó su 13va generación de procesadores para el mercado de Latinoamérica durante el Intel Experience Day 2022. Liderados por el modelo Intel Core i9-13900K, la compañía señala que lo más resaltante del Raptor Lake es la multitarea, gracias a sus cores dedicados.

“Si vos vas a armar una máquina desde cero, hoy, lo ideal sería ir con la decimotercera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el i5, el 13600K, tienes casi el rendimiento de un i9 de la generación anterior, dependiendo obviamente de la aplicación que utilicemos. Pero, tienes un rendimiento muy bueno por menor precio de lo que era un procesador de generación anterior. Y encima, por más que sea un procesador de decimotercera, puedes utilizar la plataforma anterior de serie 600″, asegura Germán Loureiro, ingeniero técnico especialista en Gaming para países de Latinoamérica de Intel, en entrevista con El Comercio.

El también desarrollador de software asegura que el salto entre ambas generaciones significa un menor costo. “Pagas más económico con un serie 600 con un procesador i5 de decimotercera, y tendrías una muy buena máquina con buena perspectiva a los próximos años de que mantenga ese rendimiento. Y por un costo menor que comprar un procesador de generación anterior de gama más alta”, agrega.

A esto se le suma la cantidad de núcleos que tiene la nueva generación de procesadores de Intel. “Hay veces que tenemos que reutilizar cierto componente de nuestra máquina y ahí entra a jugar qué es lo que tengo y qué es lo que elijo. Hoy por hoy, es un salto importante en la cantidad de núcleos que tienes en toda la gama y eso te va a terminar impactando, especialmente, en los procesadores de gama media, los i5″, añade Loureiro.

La multitarea o ‘multitasking’, el principal atractivo de los nuevos procesadores de Intel

Además de la evidente mejora de los gráficos y rendimiento, la 13va generación de procesadores de Intel tienen una característica especial: sus núcleos (cores) ya no se limitan a trabajar una sola tarea, sino que ahora pueden repartirse en varias y otorgar un mejor rendimiento al usuario.

“Hablando de un gamer, en lo que es multitasking, si tú estás jugando, generalmente los adolescentes de hoy, tienes el juego abierto, tienes el Discord con la cámara porque quieres que tus amigos te vean y, aparte, muchas veces tienen su canal de Twitch, para ver si juntan algún viewer. Cuando estás transmitiendo en Twitch en 1080p, en 60 frames por segundo, es bien demandante. El tener esa cantidad de cores extras y con buen rendimiento, genera que puedas hacer todo eso en la misma máquina, sin comprometer tu juego”, afirma Loureiro.

Germán Loureiro, ingeniero técnico especialista en Gaming para países de Latinoamérica de Intel. | (Foto: Intel)

De esta manera, con hasta 24 núcleos en su versión i9, los nuevos procesadores aseguran que la experiencia no se pierda debido a las tareas en el segundo plano. “Antes si tú hacías eso con un procesador, por ejemplo de de 6 core solos, como puede ser un gama media no híbrido, cuando abrías todo eso probablemente el juego empezaba a sufrir. No es que no lo vas a poder jugar, pero los frames empiezan a caer. Entonces, eso creo que es la gran diferencia: el multitasking es muy importante para esto. Y cada vez más, porque cada vez estamos haciendo más cosas al mismo tiempo en la máquina”, asegura el especialista.

Este enfoque se debe a las demandas actuales, donde los gamers y streamers son quienes utilizan muchas aplicaciones al mismo tiempo. “Lo primero que hacías era cerrar todo en tu PC y dejar solo el juego. No querías que nada interfiera con tu juego. Hoy, los adolescentes no tienen eso. Los adolescentes quieren hacer todo al mismo tiempo y no les importa nada. ‘No, yo no voy a cerrar mi Twitch, no voy a cerrar mi Discord, no voy a cerrar esto, porque es lo que yo uso todos los días y si la máquina no puede manejar eso, no me sirve directamente’. Cambió a lo que éramos unos cuantos años atrás la gente más grande, y la tecnología se tiene que adaptar a esas demandas”, agrega.

La sostenibilidad de esta característica se debe al diseño híbrido entre núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia. “Esto de tener más cantidad de cores y el diseño híbrido, esto es poder manejar qué tareas están en el background; es decir, estas tareas que no están en el frente, que yo estoy usando en la pantalla y que se sigan ejecutando de manera óptima es lo que realmente hace la diferencia. El diseño híbrido, más que la cantidad de cores”, afirma.

Los resultados de estos cambios se ven evidenciados en el rendimiento con los juegos más populares, especialmente en los MOBA. “El Dota o el League of Legends son los que mejor escalaron por razones distintas. El Dota más por el aumento en tamaño caché, y el League of Legends por la cantidad de cores. Son los mejores que escalaron en cuanto a la generación anterior”, añade Loureiro.

Sin embargo, para el próximo año, ya se espera un cambio más considerable en la arquitectura de los chips. “La próxima [generación] va a ser Meteor Lake. Va a ser una solución multichip. Ya no va a ser monolítica como lo son las generaciones que tenemos, las decimosegunda y decimotercera. Va a ser algo completamente nuevo y no podemos contar nada, pero va a ser bien distinto a lo que están acostumbrados a ver ahora. Se va a mantener el diseño híbrido. Eso no va a cambiar”, concluye el especialista.