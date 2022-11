El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció la donación de la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas. El magnate, quien es la cuarta persona más rica del mundo, no ha brindado más detalles, además de mencionar que quiere combatir el cambio climático.

En una entrevista con el medio CNN, Bezos mencionó por primera vez el tema. La entrevistadora Chloe Melas fue quien hizo referencia a este, a lo que el empresario respondió que planea “regalar la mayor parte de su riqueza en su vida”.

El fundador de Amazon es la cuarta persona más rica del mundo de acuerdo con el medio Bloomberg, pues tiene en su haber una riqueza neta de US$ 124.000 millones.

“La parte difícil es descubrir cómo hacerlo de manera apalancada… No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Tomó mucho trabajo duro, un montón de compañeros de equipo muy inteligentes, y estoy encontrando, y creo que Lauren [Sánchez, la socia de Bezos] está encontrando lo mismo, que la filantropía es muy similar. No es fácil, es muy difícil”, declaró a CNN.

Bezos se suma a la lista de empresarios que planea donar su riqueza a causas benéficas. Bill Gates, fundador de Microsoft, también se inclinó por la misma decisión tiempo atrás tras señalar que planea regalar “prácticamente toda” su fortuna a la fundación Bill & Melinda Gates, considerada la organización benéfica privada más grande del mundo.

El empresario ha realizado donaciones a causas benéficas con anterioridad, cuando en 2020 anunció la creación del Bezos Earth Fund, donde también se comprometió a dedicar US$ 10 millones para luchar contra el cambio climático.