El ingeniero Brian Stanley perdió un ojo debido a un tipo de cáncer y ha creado uno prostético de reemplazo. El californiano incluso le ha añadido luces para que parezca un personaje de una película de ciencia ficción. Su invento se ha convertido viral en TikTok.

Cuando Stanley perdió su ojo hace 5 años, no utilizó un parche o lentes oscuros. En cambio, creó uno prostético, hecho de titanio, que puede funcionar como una linterna. El ingeniero se define como un fanático de los gadgets y por ello quiere mostrar su cración al mundo.

“¡Primer éxito con el interruptor que integré en mis últimas prótesis! Apagado y encendido con magnetismo. Tener el control del dispositivo que he fabricado es un salto importante hacia otros objetivos más complejos que me he propuesto. Todavía necesito perfeccionar este método aún más, pero este es un excelente comienzo”, publicó Stanley en su cuenta de Instagram en febrero.

Desde entonces, el ingeniero ha compartido videos de las modificaciones que ha realizado y también de algunos otros ‘looks’ que le ha dado a su prótesis. Desde una pokebola hasta un diseño que nos recuerda a Cyberpunk, Stanley sigue desarrollando su ingenio.

Incluso, para los fanáticos del anime, el norteamericano creó varias prótesis que simulaban un ‘Sharingan’, un tipo de habilidad ocular de la serie Naruto. “Traté de incorporar algunos diseños de Sharingan en mi diseño actual de lentes. Tuve que sortear algunas restricciones, pero a pesar de tener que sortear eso, creo que se ven geniales”, indica Stanley en su publicación.

El californiano, más que apenarse por la pérdida de uno de sus ojos, ha utilizado esto para dar rienda suelta a sus habilidades e ingenio. Hasta el momento, los resultados han sorprendido a sus seguidores y algunos de sus videos superan los 1,2 millones de visualizaciones, especialmente en TikTok.