“Hola. Este no va a ser un video común, como normalmente subiría. Pero hoy día quiero hablar sobre algo que está pasando en mi país. Mi país se llama Perú. Lo que está pasando en mi país es una crisis política sumada a una crisis sanitaria y económica que estamos atravesando por la pandemia. Los tiempos aquí están siendo sumamente difíciles…”.

Así es como Josi Martínez, un chiclayano de 16 años, empieza un video de casi tres minutos que subió este miércoles a su canal en TikTok. Esta vez no fue un contenido de comedia. Pero aun así, tenía más de 225.000 ‘me gusta’ y había sido compartido más de 4.100 veces.

No tendría nada de extraordinario si no se tratara de un creador de contenido que acaba de sumar 17 millones de seguidores en esa plataforma. No tendría nada de extraordinario si TikTok no fuera uno de los espacios claves en las recientes movilizaciones ciudadanas.

@jmartineze_ MERINO NO ERES MI PRESIDENTE Y JAMÁS LO SERÁS ♬ original sound - josi

—Poder informativo—

TikTok es una aplicación para hacer y compartir videos, creada en el 2016 por la empresa china ByteDance, y que cuenta con 800 millones de usuarios activos en el mundo.

Si bien es una de las plataformas de moda, una de sus principales virtudes es que permite una mayor democratización en la creación de contenidos.

“Para todos sus usuarios termina siendo la de más fácil acceso. Cualquier usuario que alcance los 1.000 seguidores puede empezar a hacer transmisiones en vivo. Además, existen pocos límites para conectarse con su audiencia: puedes hacer videos cortos de manera muy simple. Pero no solo eso, sino que el contenido creado allí puedes compartirlo en WhatsApp, Instagram, Facebook… la plataforma no pone límites y esa es una de sus estrategias para tener mayor alcance”, explica a El Comercio Alonso Salinas, director de Comunicaciones de MileniumGroup Perú.

TikTok mide los hashtags a partir de las visualizaciones de videos. Según un análisis hecho esta semana por MileniumGroup Perú, #MerinoNoEsMiPresidente alcanzó los 10,5 millones de visualizaciones. En el caso de #EsteCongresoNoMeGobierna ya sumó 400.000 visualizaciones en dos días; #LuchaPerú llegó al medio millón y en el caso de #TomaLasCalles ya superó las 500.000 y #QueSeVayanTodos está cerca de las 800.000 visualizaciones.

Sin dudas, más que una aplicación de moda, se trata también de una nueva plataforma informativa.

—Una red de libertad—

“Debemos recordar que Internet nació como una tecnología de libertad. Eso lo vemos desde Manuel Castells con su idea de la sociedad red. Internet se expande, llegamos al siglo XXI, aparece la web 2.0 y entre el 2010 y el 2012 empiezan a darse movilizaciones que se gestan en redes sociales como Twitter y Facebook. El primer evento conocido de este tipo fue la Primavera Árabe, cuando se realizan las movilizaciones contra Hosni Mubarak en Egipto”, recuerda Bruno Rivas Frías, periodista y docente universitario.

El ejemplo más claro localmente es el de los ‘pulpines’, que lograron frenar la ley laboral juvenil a finales del 2014. “Convocaron por Twitter, en Facebook se crearon zonas, las cuales ahora se están reconstituyendo. Hay una costumbre ya armada y la gente está esperando que aparezca la convocatoria, que salga el hashtag para regresar a las calles. Estas marchas responden a un sentimiento de indignación y que tienen la esperanza de cambiar la situación del mundo”, reflexiona Rivas.

Esa indignación ha hecho que la audiencia peruana le reclame a los ‘influencers’ locales por hacer evidente una posición o, por lo menos, informar sobre las marchas. “Lo importante es que ya lo están haciendo. Ahora hay millones más que van a saber qué es lo que está pasando”, señala Salinas.

LA CIFRA

El 40% de peruanos entre 25 y 34 años tiene TikTok en su celular, según el estudio TGI Special Pandemic de Kantar Ibope.

Pugnas en línea

El martes fue tendencia en Twitter el hashtag #TerrorismoNuncaMás, que fue usado para vincularlo con los manifestantes. Las fanáticas peruanas de los grupos de K-pop (pop coreano) lo neutralizaron, manteniéndolo como tendencia, pero usándolo para compartir videos de sus artistas preferidos realizando vistosas coreografías.





