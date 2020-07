Medio millón de seguidores en un día. Eso es lo que ha conseguido el adolescente peruano José María Martínez Escobar ayer. Al cierre de esta nota, suma casi nueve millones y medio de personas las que ven sus contenidos todos los días en la popular red social Tik Tok. El joven chiclayano que cursa el cuarto de secundaria se ha vuelto en una sensación por sus contenidos fundamentalmente de humor. Su legión de hinchas, lo ha comentado él mismo, se ha incrementado considerablemente desde que empezó la cuarentena en el país por la pandemia.

“Lo mejor de ser tiktoker es que puedo sacar sonrisas a la gente que está tan desanimada en estos tiempos. Eso me da gusto, así como expresarme libremente. Lo peor son las personas que atacan duramente porque no están de acuerdo con lo que dices o lo que haces. Uno puede discrepar, pero hay formas. Igual trato de que eso no me afecte. Tengo el apoyo de mi madre y con eso es suficiente”, le dijo a Somos en una reciente entrevista. Vea en la galería que está líneas arriba fotografías que retratan al peruano más seguido del Tik Tok. //

