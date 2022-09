Hoy en día todo el mundo está conectado a internet desde diferentes tipos de dispositivos tecnológicos. Las amenazas informáticas, por ende, son vastas. Sin embargo, en 2004, varios años antes de que aparezcan los smartphones, la humanidad se enfrentó al que es considerado el peor ataque cibernético de la historia. Nos referimos a MyDomm, el gusano más rápido y dañino de todos los tiempos.

Este gusano provocó una verdadera pandemia informática, llegando a infectar a un 4,32 % de las computadoras del mundo, según datos la compañía de ciberseguridad Panda. Pero ¿en qué consistía este ataque malicioso?

MyDoom, un terror para las empresas

Se trataba de un virus que llegaba camuflado como mensaje de error. En aquel entonces, cuando las computadoras utilizaban aún Windows XP y la navegación se daba a velocidades de entre 256 y 1.024 Kbps, algunos usuarios empezaron a recibir correos electrónicos con el asunto “Message could not be delivered” (El mensaje no pudo ser enviado) y un archivo adjunto que por lo común era “Message.zip”.

En aquel tiempo en el que los cibernautas eran un poco más inocentes, abrir un correo que anunciaba que el mail que se acababa de escribir había rebotado no parecía tan descabellado. Muchas personas mordieron el anzuelo.

Pero lo peor de todo fue que el virus tenía capacidad de puerta trasera, lo que permitía el acceso remoto a los equipos infectados.

Un análisis exhaustivo del código por parte de investigadores de ciberseguridad reveló que MyDoom estaba programado para comenzar un ataque de denegación de servicio (DDoS) contra la empresa SCO Group el 1 de febrero de 2004. Una variante del malware también incluía un ataque DDoS contra Microsoft para el 3 de febrero de 2004.

Ambas compañías ofrecieron recompensas de hasta US$ 250.000 para lograr atrapar a los criminales atrás del ataque, sin embargo, no tuvieron éxito alguno.

Finalmente, llegado el momento SCO sufrió el ataque mientras que Microsoft pudo aguantar.

“Este ataque a gran escala, causado por el virus informático MyDoom, se estima que infectó a cientos de miles de computadoras en todo el mundo”, dijo en ese momento Jeff Carlon, director de tecnología de SCO Group.

MyDoom ha sido uno de los virus que se ha propagado más rápidamente: durante su época de mayor actividad, redujo hasta en un 10% el tráfico global en internet.

Además, en su momento pico, generó entre el 16 y el 25% de todos los correos electrónicos enviados en todo el mundo. Esto provocó una ralentización global del rendimiento de Internet que afectó la productividad de millones de personas y pérdidas millonarias.

Hasta su eliminación, este virus generó unos daños cercanos a los 40.000 millones de dólares, según las estimaciones llevadas a cabo en aquella época.