La administración de la NASA otorgó un premio al equipo de vuelo y operaciones detrás del telescopio espacial James Webb. Este reconocimiento incluye a la doctora Aracely Quispe, ingeniera peruana en la agencia espacial estadounidense, que forma parte de esta histórica misión para explorar el origen del universo y que, desde su puesta en órbita, está generando nuevo conocimiento para la comunidad científica.

“Este no es simplemente un premio, es un reconocimiento muy especial, destinado a un equipo de profesionales que dejó su huella en la historia mediante un evento trascendental, más de 30 años después de que este sueño comenzara con el telescopio espacial James Webb”, dice la doctora Aracely Quispe Neira en Facebook.

“Tuve el inmenso privilegio de ser parte de este distinguido equipo al cual la agencia aeroespacial NASA confió el lanzamiento y la puesta en órbita del telescopio James Webb. Mi motivación principal es inspirar a las nuevas generaciones de jóvenes que sueñan con ser parte de una de las futuras misiones espaciales más importantes del mundo para que logren cumplir sus sueños. No existe sueño imposible cuando luchamos con perseverancia y determinación para alcanzarlo”, concluye.

Este reconocimiento se suma al homenaje realizado a inicios de junio por la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) al equipo de ingenieros, científicos y astrónomos de la NASA.

“Es un honor y un privilegio expresar nuestro aprecio por el ‘Premio al Logro Sobresaliente 2023′ que nos han otorgado. Este reconocimiento al esfuerzo y dedicación de nuestro equipo en la puesta en marcha del telescopio espacial James Webb de la NASA no solo es un hito importante en nuestra labor científica, sino que también refuerza nuestra convicción y motivación para seguir expandiendo los horizontes del conocimiento humano a través de la astronomía”, señaló la científica peruana en sus redes sociales.

Histórica misión del telescopio James Webb

“El ser parte de la extraordinaria misión del Telescopio Espacial James Webb no solo aviva la chispa de mi pasión y determinación, sino que también me motiva a encender en otros la curiosidad por los programas STEM”, señala la doctora Quispe.

“Este no es solo mi viaje, es nuestro viaje. Un viaje que me llena de emoción, asombro y una gratitud abrumadora. Juntos, continuaremos explorando, descubriendo y aprendiendo, porque el universo está lleno de maravillas esperando a ser descubiertas”, agrega.

El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo. Webb resolverá misterios en nuestro sistema solar, mirará más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él.

Webb es un programa internacional liderado por la NASA con sus socios, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Agencia Espacial Canadiense.

Agencia Andina