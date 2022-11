Ver transmisiones a través de servicios de páginas web es algo usual en estos días. Desde streams de Twitch o YouTube hasta el Mundial Qatar 2022, casi cualquier contenido se puede visualizar a través de internet. Sin embargo, pese al desarrollo de la tecnología, aún persiste un problema: la latencia.

A todos nos ha pasado que escuchamos al vecino gritar un gol unos segundos antes de que nuestra pantalla muestre esta imagen. No solo a través de la web, sino también en las transmisiones de TV por cable. Esta demora es lo que se llama como latencia.

“Para los espectadores, el mayor problema de la latencia de los videos es la frustración de mirar el momento después de que sucede. Con el transcurso del tiempo, estas frustraciones relacionadas con la latencia de los videos se transforman en problemas para los proveedores de contenido”, señala Amazon Web Services.

El problema llega cuando la imagen no muestra “en tiempo real” lo que ocurre. “Cuando se trata de contenido en video en el que el tiempo es un factor importante (como noticias, partidos o eventos deportivos televisados, o contenido puramente de OTT [Over-the-top], como espectáculos interactivos o deportes electrónicos), los espectadores esperan poder ver los eventos a medida que se desarrollan”, agrega.

Esto puede terminar acabando con la fidelidad de los usuarios, pues siempre existe esta demora. “En el mundo de los eventos de entretenimiento en tiempo real, los problemas de latencia en videos no se limitan a arruinar sorpresas, ya que si no se resuelven, afectan la confianza que los espectadores tienen en sus proveedores de contenido de OTT”, añade.

¿Qué es lo que genera latencia durante las transmisiones?

De acuerdo con AWS, esto se da por una serie de pasos en el proceso de pantalla a pantalla:

La duración de la canalización de codificación de videos.

Las operaciones de incorporación y empaquetado.

La propagación en la red y el protocolo de transporte.

La red de entrega de contenido (CDN).

La duración de los segmentos.

Las políticas de los reproductores: almacenamiento en búfer, ubicación del cabezal de reproducción, resiliencia.

Es decir, no solo se debe a si tenemos un internet lento o no. También incluye la tecnología que utilizamos (no podemos esperar que una PC de hace 10 años trabaje como una actual, por ejemplo), qué herramientas utiliza la plataforma donde se transmite y cómo se comunica nuestro dispositivo con esta.

“En el streaming con velocidad de bits adaptable tradicional, la latencia de los videos depende principalmente de la duración de los segmentos multimedia. Por ejemplo, si los segmentos multimedia duran seis segundos, su reproductor ya estará seis segundos demorado en relación con el tiempo absoluto real cuando solicite el primer segmento”, señala AWS.

Estos segmentos generarán que las imágenes lleguen a las pantallas. “Además, cada segmento multimedia adicional que el reproductor almacene en búfer antes del inicio real de la reproducción aumentará el tiempo para llegar al primer fotograma de video decodificado”, firma.

Por ello, se podría decir que los reproductores son el principal responsable. “Si bien muchos factores generan la latencia de los videos (la duración de la canalización de codificación del video, la duración de las operaciones de incorporación y empaquetado, las demoras en la propagación en la red y el almacenamiento en búfer en la CDN (si corresponde)) el reproductor mismo es un gran responsable de la latencia general de los videos”, concluye.