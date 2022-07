Las redes sociales son los lugares donde más concurrimos en el ciberespacio, especialmente tras el aislamiento por la pandemia. Sin embargo, estas también da pie a que ciberdelincuentes intenten robarnos información o instalar malware en nuestros dispositivos, por lo que tenemos que protegernos siguiendo unos sencillos pasos.

Estos consejos son para cualquier red social, pero también puede aplicarse para otras formas de comunicación (correos, SMS, etcétera). Esto se debe a que se sigue una línea de desconfianza sobre la actividad que no es ocasionada por nosotros en una aplicación o sitio web, así como lo que compartimos en esta.

Debemos estar preparados para estos casos porque no solo ponemos en peligro nuestras cuentas en estas redes, sino también nuestra información y dispositivos. Si mantenemos una verificación constante de la información que nos llega, podremos evitar todos y cada uno de estos intentos de “hackearnos”.

¿Cómo mejor mi seguridad en redes sociales?

1. Desconfía de correos electrónicos. Muchas veces nos llegan emails sobre nuestra actividad en las redes sociales. Sin embargo, en algunos casos, pueden llegar mensajes sobre inicios de sesión en otro dispositivo, o pedidos de cambio de contraseña sospechoso. Puede ser la red social indicándonos que alguien está tratando de usar nuestra cuenta, pero para saber si esto es verdad, debemos verificarlo primero.

Lo primero que debe hacer el usuario es usar el sentido común. Si no realizó ninguna de las acciones que indica el correo, ya debemos tenerle desconfianza. El segundo paso sería verificar el remitente, pues los emails oficiales de las redes sociales siempre utilizan uno en específico. Esto se puede comprobar en la misma web, o el correo que te enviaron cuando te uniste a la red social. Incluso, en algún momento la empresa te habrá otorgado los correos oficiales que utilizan para comunicarse con los usuarios

Finalmente, no seguir los pasos que nos indica el correo, si no fuimos nosotros quienes realizaron la acción. En algunos casos, los cibercriminales se hacen pasar por la red social (phishing) y te piden que cambies tu contraseña en un enlace, por ejemplo, además de ponerle un sentido de urgencia al mensaje al señalar que es “por tu seguridad”. Esta táctica está pensada para que el usuario crea que debe salvar su cuenta, pero en realidad está dando los accesos o información personal a los delincuentes.

2. No compartas tus datos personales. En redes sociales nos piden, de forma opcional, que podamos compartir información en nuestro perfil. Número de teléfono, correo electrónico, estado sentimental, dirección de tu casa, etcétera. ¿Es realmente necesario otorgar todos estos datos a la red social? No, por lo que debemos ser cautelosos a la hora de darlos.

Si dejamos nuestro correo electrónico a vista de cualquier persona, esa dirección puede terminar en listas de spam o ciberestafas. Lo mismo podría ocurrir con tu número telefónico, por ejemplo. Salvarguardar nuestros datos personales terminará evitándonos muchos problemas.

3. No ingreses a enlaces. ¿No conoces a la persona que te está enviando un link? Mucho menos entres a este. Es sentido común no ingresar a enlaces desconocidos, pero también debe serlo verificar que tu amigo, familiar o conocido no haya sido víctima de hackeo o robo, y revisar si lo que te manda es real o no.

La forma más simple es leer la URL que nos están enviando. Al saber si es de un sitio confiable, probablemente podríamos continuar. Sin embargo, el problema viene cuando nos ponen URLs recortados (por ejemplo, bytl.com/rekgrm). En este tipo de enlaces es imposible saber qué hay del otro lado, por lo que es más recomendable no ingresar y preguntarle a tu contacto, pero a través de otra forma de comunicación (si te lo enviaron por Instagram, podrías llamarlo o preguntarle por WhatsApp, por ejemplo).