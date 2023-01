Y esta manera veloz de comunicarnos se traduce en la palabra conectividad. Nuestro mundo está más relacionado gracias a la tecnología. Es decir, la información ya no corre, ahora vuela; y nos vamos familiarizando con términos como 4G, 5G y, muy pronto, el 6G.

Pero esto no hace más que graficar una evolución que “facilita la conexión de millones de personas a Internet simultáneamente, lo que tiene un gran impacto en el desarrollo de miles de comunidades”, indica Daniel Lozada, vicepresidente de ventas internacionales de Hughes Perú.

En comunicación con El Comercio explicó que la conectividad digital permite la conexión tecnológica de diferentes equipos. Pero no solo esto. La conexión es posible en diferentes partes del mundo que se unen a la red global de tecnologías de la información.

La conectividad ha permitido que más personas se puedan comunicar, transferir información, desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo. (Foto: pexels.com)

Pasando por varias generaciones, la historia de la conectividad arranca desde cuando solo era posible transmitir voz por medio de las redes móviles. En la actualidad, la 4G permite la transmisión de datos y mensajes multimedia a gran velocidad, lo que se conoce como banda ancha. Luego, la red cambió hasta el 5G y, paralelamente, las redes fijas migraron del cobre a la fibra óptica.

“La evolución de la conectividad ha llegado a un punto tal que, en alianza con los satélites, podemos plantearnos la meta de lograr una conectividad total de nuestra región, donde 123 millones de personas habitan zonas rurales que no están incluidas digitalmente”, comentó Lozada sobre las oportunidades que da esta tecnología.

Este cambio nos lleva al 6G. Aquí la palabra clave es la velocidad. Ya en el 2020 la empresa Samsung adelantó de qué se trataría esta nueva generación en el documento 6G The next hyper-connected experience for all. Explica que “el crecimiento exponencial actual de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la robótica y la automatización marcará el comienzo de cambios de paradigma sin precedentes en la comunicación inalámbrica”. Por ello es que el 6G aparece como la hiperconectividad que involucrará a humanos y todo lo demás, para mejor experiencia multimedia, inmersiva y de alta fidelidad.

El 6G y los autos autónomos

En los primeros días de enero se conoció que la compañía Bosch estaba dando nuevos pasos en el desarrollo de esta tecnología para aplicarla en los autos autónomos, o vehículos inteligentes. El proyecto se llama 6G-ICAS4Mobility y hará más estrecha la comunicación entre vehículos y el llamado Internet of Things (Internet de las cosas).

Los vehículos autónomos deben estar conectados y compartir información en tiempo real para tomar decisiones. Esto implica una tecnología diferente. (Foto: Intel)

Alemania se propone invertir 700 millones de euros en esta tecnología hasta el 2025, al igual que otros países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China. Estaría disponible a partir del 2028.

¿Y por qué probar con los autos autónomos? La decisión de la compañía Bosch no es casual. Este tipo de vehículos conocidos por manejarse solos, por no necesitar de un conductor, contar con gran cantidad de sensores, acceso a Internet e inteligencia artificial, está constantemente tomando decisiones.

En este punto hay factores importantes, desde el análisis de datos (Data science) hasta la comunicación entre los vehículos. “Y cuanto mejores sean los datos y su gestión, mejores serán las decisiones, generando un impacto positivo en la reducción de accidentes y, en consecuencia, en la protección de más vidas”, indicó Red Hat a este Diario.

Otro detalle de este sector es que “la conducción autónoma, la electrificación y la conectividad fluida de los vehículos suponen un cambio radical en los circuitos logísticos y de distribución”. Este cambio agiliza la experiencia de los vehículos y mejora la sostenibilidad del segmento de automotriz, según explica la empresa de software.

Además… Las famosas antenas La conectividad no se genera de la nada. Ya sea 4G, 5G o 6G, esto supone una tecnología real. Lo primero que hay que entender es que se necesitan antenas, como las que se suelen ver en las calles. También está la conectividad satelital. En este caso una "terminal de apertura muy pequeña" o VSAT es la antena tipo plato que se puede instalar en una casa o negocio para brindar acceso a Internet a esa ubicación. "Las torres de telecomunicaciones son una infraestructura necesaria para enviar la señal inalámbrica a los usuarios. Pero esas torres deben estar conectadas a la red, la mayoría de las veces por cable, pero también por satélite en lugares remotos y rurales", explicó Lozada.

La conectividad en Perú

Lamentablemente, mientras el mundo ya está pensando en el 6G, nuestro país sigue aspirando a expandir y fortalecer la conectividad 4G. Según Lozada, la transición a la oferta comercial de la red 4G en Perú ocurrió aproximadamente a fines de 2011.

“Actualmente, en Perú existe una penetración de 85% de red 3G y un 75% de red 4G, lo cual nos indica que debemos potenciar las labores de conectividad en esta última, a fin de prepararla para lo que será la era del 5G”, indicó el vocero de Hughes Perú, filial de la compañía que trabaja las comunicaciones basadas en satélites.

Esta tecnología permitirá que más personas accedan a Internet, por medio de la instalación de más antenas, que también necesitarán enlaces satelitales que faciliten y optimicen la comunicación en los lugares más remotos.

Ahora, el funcionamiento del 4G en Perú ha mejorado en velocidad durante el 2022. Según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la velocidad promedio de internet móvil en redes 4G creció sostenidamente desde setiembre de 2022. A nivel nacional se ha registrado un promedio ponderado de 10.45 Mbps (megabits por segundo), siendo Claro, con 11.43 Mbps, y Entel, con 11.38 Mbps, las empresas operadoras con mejor desempeño, seguidos por Movistar (9.64 Mbps) y Bitel (7.74 Mbps).

El camino aún es largo, y nuestro país parece quedarse relegado. La conectividad 6G será el futuro. ¿Qué seguirá después?