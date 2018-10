Tyrus Wong: Google honra con un doodle al llamado "Leyenda de Disney"

De practicar la caligrafía china con agua y en periódicos a ser nombrado "Leyenda de Disney" gracias a su arte, es una forma breve de describir cómo el arte de Tyrus Wong lo llevó a ser reconocido uno de los artistas más destacados del siglo XX. Es por eso que en el 108 aniversario de su nacimiento, Google lo honra con un doodle.

El gigante de internet honra la vida y el legado de quien nació en China como Wong Gen Yeo por ser el "responsable de algunas de las imágenes más conocidas de la cultura popular estadounidense". Esto gracias a su inspiración prestada de artistas chinos de la Dinastía Song, la misma que fue aplicada en pinturas, grabados y hasta en la mítica película Bambi.

La creadora del doodle para Google, la artista Sophie Diao, dijo que "el trabajo de Tyrus Wong me ha inspirado desde que me enteré por primera vez de él como estudiante de animación de primer año en CalArts. Me encanta específicamente cómo infundió la ilustración occidental con las sensibilidades de la pintura oriental; me motiva a pensar en formas de canalizar mi propia herencia china en las historias y obras de arte que hago".

De hecho, el doodle se inspira en las pinturas de bosques del mismo Wong, "que son atmosféricas, borrosas y mágicas". De hecho, consideró que a medida que exploraba más en su biografía, "más me impresionó la forma lúdica y curiosa en que vivió".

Wong vivió sus primeros diez años de vida en Guangdong, una provincia al sur de China. A esa edad se trasladó junto a su padre al Estados Unidos para tentar un futuro más cómodo. Vivieron un tiempo en Sacramento para instalarse finalmente en Los Ángeles, ciudad donde fallecería a los 106 años de edad.

Desde temprana edad, Tyrus sorprendió a su padre con su talento para el arte, pero este solo podía permitirse que practique la caligrafía china con agua en periódicos y estudiar el arte chino en la Biblioteca Central de Los Ángeles.

Fue en la biblioteca que Wong aprendió de sus pinturas favoritas, los paisajes de la Dinastía Song (960 - 1279 d.c.). Cuando cursaba la secundaria obtuvo una beca para el Instituto de Arte Otis y se mantuvo como camarero en Chinatown.

Junto a artistas como Benji Okubo e Hideo Date formaron el Grupo de Artistas Orientales de Los Ángeles. En 1932, su obra se expuso en la misma galería que se presentó el trabajo de Picasso, Matisse y Paul Klee: el Art Institute of Chicago.

Pero su genio empezó a ser destacado y alcanzado por las masas cuando en 1938 entró a trabajar a Walt Disney Studios como pasante "inbetweener" (ilustradores que crean los bocetos entre bocetos de animadores clave, formando el movimiento de un personaje u objeto). Dibujó miles de cuadros para crear las fotografías que más tarde se hicieron películas animadas.

Su trabajo más notable fue en la película Bambi. Fue el ilustrador principal del proyecto, influyendo de forma profunda en el arte del clásico infantil. Sin embargo, cuando el largometraje llegó a los cines en 1942 fue solo mencionado como uno de los muchos "artistas de fondo".

Sus principales contribuciones fueron quedando sin reconocer. Finalmente, Wong se fue a trabajar para Warner Brohers. Allí dibujó y pintó para películas como "La pandilla salvaje", "Arenas sangrientas" (Sands of Iwo Jima), y "Rebelde sin causa" -todas nominadas a premios Oscar.

Fue recién en 2001 cuando su trabajo floreció en un retribución adecuada. Hollywood reconoció su legado y fue nombrado "Leyenda de Disney". Mientras que el Walt Disney Family Museum presentó 12 años después su carrera en retrospectiva con la presentación de "Water to Paper, Paint to Sky".

Aunque su familia considera que a él le bastaba con que todos los cuartos sábados de cada mes, a lo largo de la playa de Santa Mónica (California), pasear con su esposa y sus tres hijas viendo y haciendo volar cometas con formas y dibujos de osos panda, mariposas y ciempiés que él mismo diseñó. Como las cometas de las que tomó sus primeras inspiraciones.