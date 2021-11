Conforme a los criterios de Saber más

La COP26, la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, debió haber finalizado ayer con la obtención de un acuerdo que no solo limite el aumento global de temperatura a 1,5 °C, sino que también facilite la adaptación a los impactos del cambio climático y disponga de financiamiento para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, el evento se ha extendido un día más debido a que todas las partes no han llegado a un consenso.

Aunque las negociaciones se mantienen, en las dos semanas que la COP26 se viene realizando, países, empresas, activistas y organizaciones han hecho diversos compromisos y promesas a favor del planeta. Y a pesar de que varios expertos han aplaudido estas acciones, consideran también que no se está haciendo lo suficiente.

–Balance–

La COP26 se inició con un poderoso compromiso: la Declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra. A través de esta acción, 141 países, entre ellos el Perú, se comprometieron “ a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para el 2030 , al mismo tiempo que se ofrece un desarrollo sostenible y se promueve una transformación rural inclusiva”.

A este le siguió otro peso pesado: el Compromiso Global del Metano, una iniciativa liderada por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero en al menos un 30% para el 2030 . Esto –opinan los especialistas– podría eliminar un calentamiento de más de 0,2 ˚C para el 2050. Fueron un poco más de 100 países, incluido el Perú, los que se comprometieron con este objetivo.

También se ha destacado el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, un compromiso suscrito por 450 entidades financieras con el fin de inyectar más de 130 billones de dólares de capital privado a soluciones que busquen alcanzar el cero neto , es decir, dejar de generar nuevas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Respecto al campo de las energías limpias, al menos 23 países se comprometieron a eliminar la energía del carbón , un combustible fósil que contribuye en gran medida al cambio climático. Asimismo, unos 25 países, firmaron una declaración que busca ponerle fin al apoyo público internacional al sector de los combustibles fósiles para finales del 2022 y favorecer la transición energética limpia. Pero eso no es todo, Costa Rica y Dinamarca iniciaron la alianza Más allá del Petróleo y Gas, “una coalición internacional de gobiernos y partes interesadas que trabajan juntos para facilitar la eliminación gestionada de la producción de petróleo y gas ”. No obstante, son solo ocho las naciones que se han suscrito a este último compromiso, que no cuenta con la participación de EE.UU. China, Reino Unido o el Perú.

Y en el contexto de la pandemia, no podía faltar la salud. Por eso, unos 42 países, nuestro país entre ellos, se comprometieron a t ransformar sus sistemas de salud para que sean más sostenibles y bajos en carbono .

–Más ambición–

De acuerdo a un estudio de la organización Climate Action Tracker, a pesar de las promesas hechas en la COP26, el mundo aún no está cerca de cumplir el objetivo de limitar la temperatura a 1,5 °C. La investigación calcula que el mundo se dirige hacia un calentamiento de 2,4 °C . Asimismo, los países desarrollados no han cumplido su promesa de otorgar de forma conjunta 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a las naciones más pobres a disminuir las consecuencias del cambio climático.

“El Perú y países vulnerables al cambio climático seguimos pidiendo que el objetivo del 1,5 °C se mantenga vivo. Es una meta compleja, que demanda reducir drásticamente las emisiones en los próximos cinco años incluso”, le dijo a El Comercio Pía Zevallos, gerenta general de la organización Libélula.

“En cuanto al financiamiento climático, lamentablemente los países desarrollados han incumplido la promesa de proveer 100.000 millones de dólares por año al 2022, diciendo ahora que lo harán para el 2023. Los países vulnerables piden trillones de modo más concesional y dando mayor importancia a la adaptación”, agrega.

Osver Polo, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), hace también hincapié en el tema del financiamiento, ya que si no se establecen reglas claras de cómo se implementará, los países vulnerables no podrán poner en marcha sus planes y estrategias de adaptación al cambio climático . Asimismo, reafirma lo crucial que es la meta del 1,5 °C.

“Ahora estamos con un aumento de 1,1 °C, como dice el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Y aun así, los últimos seis años van camino a convertirse en los más cálidos registrados, como mostró la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en uno de sus informes. Imagínate el mundo con un aumento de 4 °C. El incremento de la temperatura global se le está escapando de las manos a los gobiernos . Los países más desarrollados e industrializados, los del G20, concentran el 80% de las emisiones globales, y son ellos los que no quieren hacer el esfuerzo”, declara Polo.

Otro punto muy debatido, y que se esperaba cerrar en la COP26, es el artículo 6 del Acuerdo de París, que permite las transacciones internacionales de carbono. Por ejemplo, si un país necesita reducir sus metas climáticas, puede comprar las metas climáticas de otros países; es decir, comprar la reducción de gases de efecto invernadero de otra nación.

“Opino que el artículo 6 del Acuerdo de París puede ser una herramienta muy potente. No obstante, las reglas tienen que ser claras, porque sino podría ocurrir que alguien compre créditos de carbono con una mano y con la otra sigue invirtiendo en combustible fósil ”, explica Zevallos.

“Hay que tener cuidado porque si no se regula, este mercado puede permitir que cualquiera compre y no haga el mínimo esfuerzo por mejorar, por lo tanto, no incrementa su ambición en la reducción de gases de efecto invernadero ”, señala Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Silvana Rebaza, gerenta de Cambio Climático y COP26 de la Embajada Británica en el Perú, opina que aunque todavía nos queda mucho por hacer, se ha avanzado.

“Ya no estamos donde estábamos antes. Una muestra de ello es el compromiso conjunto de China y Estados Unidos para reducir la producción de combustibles fósiles ”, recalca la especialista. Asimismo, destaca que se haya incluido en el borrador del acuerdo de la COP26 el término “combustible fósil”.

“Si bien el combustible fósil es uno de los principales causantes del cambio climático, debido a los grandes intereses del sector privado, siempre se mantuvo al margen de los acuerdos escritos. Esta es la primera COP en la que se está promoviendo dentro del acuerdo final –que todavía está en negociaciones– reducir la producción de combustibles fósiles y el financiamiento internacional a proyectos que hacen uso de combustible fósil”, indica Rebaza.

