Cáncer de próstata | “Hay un lío cultural no superado” [ENTREVISTA]

Según el Ministerio de Salud, el cáncer de próstata es el más mortal en el Perú, con lo que relega al segundo lugar al de estómago. Sin embargo, no se contaba con mayor información sobre la situación de esa enfermedad en nuestro país. El Comercio conversó con el urólogo Jorge Saldaña Gallo –médico cirujano, especializado en urología con maestría en epidemiología clínica- quien es uno de los autores de un reciente estudio publicado en la revista “British Journal of Urology International” (BJUI), en el que se desmenuza el estado de esta enfermedad en el Perú. Los resultados no son muy alentadores.



— ¿HAY UNA CLASIFICACIÓN EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA?

Hay tres tipos: los no agresivos, los regulares y los agresivos. Los primeros pueden demorar en convertirse en mortales de 15 a 30 años. Los regulares se toman entre 10 y 15 años; y los agresivos, cinco años. El gran problema es que los no agresivos pueden convertirse en regulares, y estos en agresivos. Aunque no hay una bola de cristal que nos diga a ciencia cierta en qué casos se pueden agravar, existen pruebas con marcadores genéticos y regulares (que en el Perú puede costar entre S/1.750 y S/4.000) que permiten un mejor diagnóstico.

— ¿CUÁL ES EL ESTADO DE ESTA ENFERMEDAD EN EL PAÍS?

Encontramos que este cáncer es más frecuente en la costa que en otras regiones del país, y los lugares con más casos son Lima e Ica. Luego, descubrimos que las personas con más peso tienen mayor riesgo de desarrollar este cáncer. También vimos que los peruanos con cáncer de próstata mueren entre los 60 y 65 años. En el resto del mundo, estos pacientes mueren alrededor de los 70 y 75 años, es decir, que acá nos mata antes. Pero lo más trágico de esto es que en el Perú la mayoría de cánceres de próstata son del tipo regular, o sea, que demoran en aparecer entre 10 y 15 años. Mientras que en los países desarrollados el cáncer de próstata se diagnostica de manera temprana, en el Perú lamentablemente lo normal es que se detecte en su etapa avanzada.

— ¿EXISTE ALGUNA CARGA GENÉTICA EN ESTA ENFERMEDAD?

Sí, y es fácil determinarlo. Si el papá del paciente murió por cáncer antes de los 60 años, es muy probable que tenga el gen. En cambio, si el padre murió por cáncer de próstata a los 80 u 85 años, probablemente el paciente no cuente con ese gen. Otro dato es que el cáncer de próstata del tipo agresivo afecta con más frecuencia a las personas negras, por la presencia de un gen.

— ¿PERSISTE EL RECHAZO A LAS VISITAS PREVENTIVAS?

Así es. Se trata de un problema cultural que aún no se ha superado. La gente nunca va al médico. Tiene miedo de que si va le dirán que tiene cáncer, y si lo tiene va a recibir un tratamiento; y este alterará de manera negativa su vida sexual. No se tiene en cuenta que pruebas tan simples y rápidas como el tacto rectal y el análisis de PSA en la sangre ayudan, de una manera económica y rápida, si hay posibilidades de que tenga cáncer de próstata. Ojo que si alguno de estos dos exámenes sale positivo, no necesariamente significa que tengamos el cáncer.

— ¿SE TEME MÁS A LAS SECUELAS EN EL ASPECTO SEXUAL QUE A LA MISMA MUERTE?

Parece ilógico, pero aunque está siempre presente el tema de la muerte relacionado con el cáncer de próstata, se teme mucho al tratamiento, pues se piensa que la sexualidad del paciente desaparecerá. Estamos en el 2019. Pueden presentarse problemas de erección después de tratar un cáncer, pero hay maneras de solucionarlo y con mucho éxito en casi todos los casos. Lo mismo pasa con la incontinencia. El miedo nos hace tener una de las tasas de cánceres avanzados mucho más altas, lo que deja como consecuencia que los peruanos mueran entre los 60 y 65 años, lo cual es preocupante. Sobre todo porque el cáncer de próstata localizado es el segundo más fácil de curar.

— ¿HA AUMENTADO LA CANTIDAD DE PACIENTES?

Dependiendo del lugar del país, la cantidad de pacientes nuevos ha aumentado de 15% al 25%. Nuevamente, todo relacionado a la ubicación geográfica, los niveles de obesidad, un diagnóstico tardío y la carga genética.