“Durante todo este tiempo, vamos a seguir recibiendo, seguramente, videos acerca de supuestas curas milagrosas y formas fantásticas en las que podemos evitar el virus (causante del COVID-19), pero hay un montón de información que no tiene ningún sustento científico a pesar de que pueden utilizar palabras que suenan científicas, difíciles e, incluso, interesantes como el tema del pH... Les pido, por favor, que eviten hacer caso a esas cosas”.

Así nos respondió la doctora Patricia García, ex ministra de Salud, luego de que le consultamos sobre el video viral en el una persona identificada como químico farmaceutico indica que las gárgaras con sal pueden neutralizar y acabar con el nuevo coronavirus, esto a través de la modificaciòn del pH de nuestra boca y garganta.

La doctora García, quien además es una de las especialistas que comanda el equipo del Gobierno Peruano que busca el tratamiento contra el COVID-19 en el Perú, precisa que en el mencionado video viral hay tres confusiones claras.

“La primera, es indicar que el hecho de hacer gárgaras con sal, que son absolutamente externas, puede cambiar el pH, que es una condición más bien interna en nuestras células”

“La segunda confusión importante es que el virus (causante del COVID-19) no está flotando en nuestra garganta. Una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, se pega de inmediato a las células y las vuelve locas. Les hace producir y soltar un montón de virus... pero ya hay infección en ese momento. Entonces, cualquier cosa que yo me meta en la garganta, ya sea yodo, agua caliente, sal; eso no va a matar virus”.

La tercera cuestión, precisa García, “es que ni siquiera los científicos tienen muy claro cuál es el mecanismo por el cual, tal vez, la hidroxicloroquina funciona. Hay muchas dudas acerca de si funciona o no”

“Entonces, varias de las cosas que dice este señor en el video, utilizando palabras que suenan como muy técnicas, son absolutamente falsas”.

Finalmente, la especialista nos recuerda que la única forma de prevenir el contagio en este momento es el lavado de manos, el uso de mascarillas y, sobre todo, mantener la cuarentena.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

