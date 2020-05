Hace unos días, el presidente de la República Martín Vizcarra anunció la aprobación de un decreto supremo en el que se autoriza la reanudación gradual de las actividades económicas, tras el estado de emergencia sanitario para contener la expansión del nuevo coronavirus.

La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA estipula que las personas con obesidad o índice de masa corporal (IMC) superior a 30, con enfermedades prexistentes como diabetes o asma y los mayores de 60 años no podrán retornar a laborar hasta que lo establezca la normatividad correspondiente.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el 69,9% de adultos peruanos padecen de exceso de peso (sobrepeso u obesidad), seguido del 42,4% de jóvenes entre 18 y 29 años; el 33,1% en adultos mayores; 32,3% en niños de 5 a 9 años; y el 23.9% en adolescentes.

“El IMC es una variable que nos ayuda a identificar fácilmente y en grandes poblaciones los niveles de obesidad que existen. Para calcularlo, se debe dividir la del peso de una persona en kilos entre la cifra de su talla al cuadrado”, indica el doctor Erick Piskulich, cirujano bariatra de la clínica Avendaño.

Para el especialista, el principal problema es que para la mayoría de la gente la obesidad es un problema de estilo de vida o estético, y no aceptan que se trata de una enfermedad crónica. “Se le llama así a las enfermedades que no tienen cura. Por eso hay dietas, ejercicios, pastillas, cirugías y otras formas de atacar esta enfermedad. Pero no hay una cura. La obesidad es también una pandemia, pero desde hace más de 20 años y sigue creciendo sin control, también en nuestro país”.

A entender de Piskulich, es necesario proteger a los obesos de la pandemia del coronavirus pues esta enfermedad afecta directamente a su sistema inmune. “Una persona obesa aumenta hasta en seis veces su riesgo de ser intubada. Se trata de una enfermedad tan compleja que afecta el sistema inmune y no genere buenos anticuerpos. Esto hace que el virus pueda pasar más tiempo dentro de su organismo. Hay pacientes con coronavirus que han estado internados un mes y siguen sin negativizar las pruebas. Por eso es importante protegerlos”, aclara.

MEDIDAS MÁS ESTRICTAS

Por su parte, el doctor en medicina y especialista en Salud Pública, Luis Pacora considera que se trata de un virus del que se conoce tan poco, que aún no se puede generalizar. “Al inicio se hablaba de proteger solo a los adultos mayores, ahora de incluir a los obesos. No hay un patrón claro de la epidemiología de este virus. Conocemos algunas poblaciones de riesgo, pero no podemos generalizar. Hay reportes nacionales donde se ve mortalidad en menores de 60, de 40 o de 30 años. En Arequipa una víctima tenía 12 años. No creo que ganemos mucho poniéndolos en resguardo”, opina.

Sin embargo, Pacora Camargo aclara que a su entender estas medidas deben ser reevaluadas y que se deben concentrar los esfuerzos en manejar la pandemia de una mejor manera, controlando la propagación del virus, con medidas más estrictas que eviten que las personas sigan saliendo a las calles.

“La curva no se aplanó porque se tomaron medidas de cuarentena sin tener control en mercados y bancos. Mientras se siga movilizando el virus, la cosa será peor. Hay que fortalecer las estrategias de aislamiento social y prolongar la cuarentena un par de semanas más, con mejores medidas restrictivas”, opina el especialista.

