La diabetes es como un enemigo silencioso: suele presentarse poco a poco, de manera casi imperceptible, hasta que, con el tiempo y sin un tratamiento efectivo, puede llegar a producir ataques cardíacos, amputaciones de miembros, problemas renales, entre otros problemas.

Este mal no transmisible -que se desencadena cuando nuestro organismo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizarla de manera eficiente- afecta actualmente a unas 2 millones de personas y causa la muerte de 3 mil peruanos cada año, según datos del Ministerio de Salud, mientras que el número de casos se ha duplicado.

Desde hace tiempo, los médicos saben que el índice de masa corporal (IMC - relación talla y peso) tiene una estrecha relación con el desarrollo de la diabetes. Es decir, si una persona tiene obesidad o sobrepeso es muy probable que presente este mal. Pero hasta el momento no había información sobre la cantidad de casos que podían atribuirse a este factor de riesgo en nuestro país.

Por ello, un equipo de investigadores -liderado por el médico peruano Rodrigo Carrillo Larco, investigador de posgrado del Imperial College London- realizó un estudio que buscó determinar el número de casos de diabetes atribuibles a un IMC elevado en el Perú, Bolivia y Ecuador.

La investigación, publicada en la revista Diabetes Reseach and Clinical Practice en diciembre de 2019, halló que, en el período de 1980 al 2014, “un número considerable y creciente de casos de diabetes [en los tres países] son atribuibles a un alto IMC en la región andina latinoamericana”.

País Casos de diabetes atribuibles a IMC elevado Perú 681.018 Bolivia 209.855 Ecuador 367.440 Total 1′258.313 (cifra estimada al 2014)

En el caso de Perú, determinaron que un 45% de casos de varones con diabetes se debía a este motivo en 2014, mientras que en 1980, esta cifra solo llegaba al 26,1%. En el caso de las mujeres, hubo un incremento de 38,6% a 55,2% en ese mismo lapso de tiempo.

“Debemos entender que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir o se puede retrasar, y para eso uno de los factores claves es el adecuado manejo del peso y otros factores. Pero, a pesar de ello, vemos que es una enfermedad que ha aumentado desde los años 80. Y a pesar de que la obesidad y sobrepeso también se pueden prevenir, han aumentado. Entonces, hay una responsabilidad compartida entre nosotros y el sistema de salud en general, que debe proveer las herramientas para que las personas no desarrollen enfermedades como la diabetes”, explica a El Comercio Carrillo Larco, también investigador de la Universidad Cayetano Heredia.

Las regiones ricas del Perú, en peor situación

Los autores hallaron que las regiones peruanas con mayor índice de riqueza tienen más casos de diabetes causados por sobrepeso y obesidad que aquellas con menores ingresos.

“Las regiones con mayor riqueza suelen tener mayor acceso a alimentación, pero no una alimentación saludable, sino rápida, para salir del paso. También tiene que ver con la actividad física, las personas con mayor índice de riqueza suelen tener una vida sedentaria”, reflexiona Carrillo.

El investigador y su equipo consideran que esta preocupante tendencia “debe seguir” hasta hoy.

Este hallazgo coincide con los resultados del estudio Perudiab, que mostraba que los lugares con mayor número de casos de diabetes se ubicaban en la costa (8,2%) y Lima Metropolitana, las zonas del país con mayores ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Perú también muestra que en las regiones peruanas costeras se representa la mayor cantidad de casos de sobrepeso y obesidad

Personas de 15 años a más con sobrepeso según región en 2018. En rojo las regiones con mayor índice de sobrepeso. (Imagen: OPS Perú)

Personas de 15 años a más con obesidad según región en 2018. En rojo las regiones con mayor índice de obesidad. (Imagen: OPS Perú)

“Las personas aún no entienden el riesgo que implica la obesidad”

Otro resultado importante de la investigación fue que los casos de diabetes atribuibles a la obesidad (IMC superior a 30) fueron mayores a los del sobrepeso (IMC entre 25 y 30).

“Esta conclusión nos llamó mucho la atención, porque esto muestra que los extremos están creciendo un poco más. Los que tienen sobrepeso suelen pasar con mayor frecuencia al siguiente nivel, que es la obesidad. Eso tiene muchas explicaciones. La principal es que las personas aún no entienden el riesgo que implica la obesidad y la importancia de una alimentación saludable. Desde el punto de vista de salud pública, esto podría indicar que no está habiendo un enfoque hacia esas personas, no se está identificando quienes ya tienen riesgo para evitar que desarrollen diabetes”, afirma Carrillo.

La obesidad no solo se relaciona a la obesidad, sino también a enfermedades cardiovasculares, entre otras. (Foto: Pixabay)

Para llegar a estas cifras, los científicos usaron la metodología de evaluación de riesgo comparativo (comparative risk assessment, en inglés), que utiliza, en este caso, tres fuentes de información: la frecuencia del IMC, la frecuencia de la enfermedad (diabetes) y la fuerza de asociación entre ambos. A través de una fórmula matemática, obtiene la proporción de casos de diabetes atribuibles al IMC elevado.

¿Cómo afrontar esta situación?

Entidades como la Organización Mundial de la Salud han alertado que en las últimas décadas enfermedades no transmisibles como la diabetes y el cáncer causan más del 60% del numero total de muertes en el mundo cada año. En el Perú, estos males representan el 50% de las enfermedades, según la OPS/OMS Perú.

Este panorama desolador se da pese a que la diabetes es una enfermedad crónica que actualmente tiene diversas alternativas de tratamiento y, por ello, puede ser controlada de manera efectiva.

Lo más importante para que una persona con diabetes lleve una vida normal es que cumpla con su tratamiento. (Foto: Pixabay)

“Con un tratamiento adecuado puede permitir a una persona vivir una vida 99% igual al de una persona sin diabetes, no es una enfermedad que se vuelva debilitante. El problema está cuando no hay adherencia al tratamiento, es ahí cuando hay complicaciones tan graves como un infarto o una amputación, enfermedad renal, problemas que van a dejar una secuela importante”, alerta Carrillo.

Para el médico, en el caso de la diabetes, el incremento de casos se debe combatir tomando en cuenta dos enfoques: “primero enfocarse en toda la población a través de políticas públicas, eso es lo que se está empezando a hacer con los octógonos e impuestos hacia las bebidas azucaradas en el Perú; se interviene en algo que va a afectar a toda la población. El segundo enfoque es identificar a las personas que están en mayor riesgo [sobrepeso y obesidad], el sistema de salud debería atenderlos a través de planes específicamente diseñado para ellos con el objetivo de darles las mejores opciones”.

Los expertos coinciden en que la implementación de los octógonos en el etiquetado de alimentos procesados es una política positiva. (Foto: Minsa)

Políticas como los octógonos, asegura, son “avances significativos”. “Aún es precoz hacer una evaluación sobre los efectos de esta política en el país, pero en otros países como Chile se ha visto que tiene un efecto bastante positivo. Habrá que esperar unos años para evaluar los efectos y es necesario en ese sentido llevar un monitoreo constante de esta política pública”.

Segundo Seclén Santisteban, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y autor del estudio Perudiab, coincide con Carrillo en que “el consumo de productos con elevado contenido de calorías, pero bajo valor nutricional es un factor importante para desarrollar diabetes. Ese es el primer aspecto que debemos cuidar: evitar estos alimentos y realizar actividad física para evitar subir de peso”.

“Si elimináramos el sobrepeso de la población, nos hubiéramos ahorrado miles de casos de diabetes desde los 80. El problema es que este escenario es casi imposible. Pero al tener una política de salud efectiva, podría recudirse considerablemente el número de casos”, finaliza Carrillo.

