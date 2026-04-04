La diabetes mellitus es una enfermedad sumamente prevalente y común, no solo afecta al corazón y riñón, sino que también al ojo, especialmente a la retina y en sus etapas iniciales no produce síntomas, indicó el médico oftalmólogo Renzo Cañote, especialista en Retina de Oftalmosalud. Por ello, consideró necesario el chequeo con fondo de ojo para evaluar la retina y así prevenir las complicaciones de la enfermedad y no llegar a la ceguera irreversible.

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Cañote explicó que los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II deben chequearse, ya que ellos son los que están en mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética, la cual es una enfermedad cuyas complicaciones se puede prevenir, pero solo si es detectada y manejada a tiempo, por eso consideró fundamental la prevención.

Explicó que la retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida de visión en adultos en edad laboral. Ocurre porque se produce daño progresivo en los vasos sanguíneos de la retina, órgano clave del ojo para lograr la visión.

“Muchos pacientes ven bien y creen que su vista está sana, pero pueden tener daño avanzado en la retina sin darse cuenta”, explica el especialista.

Remarcó que con un diagnóstico precoz se puede detener la progresión y así preservar la visión, ya que se busca detectar la enfermedad antes de que cause daños irreversibles.

“Toda persona con diabetes mellitus debe realizarse un control oftalmológico con evaluación de la retina al menos una vez al año, incluso si ve bien. La ceguera por diabetes es, en gran medida, evitable. El problema es que se llega tarde, ya el daño es irreversible. Por eso es fundamental la prevención”, aseveró.