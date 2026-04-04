Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fondo de ojo permite detectar a tiempo el daño en la retina y prevenir complicaciones graves.
El fondo de ojo permite detectar a tiempo el daño en la retina y prevenir complicaciones graves.
Por

La diabetes mellitus es una enfermedad sumamente prevalente y común, no solo afecta al corazón y riñón, sino que también al ojo, especialmente a la retina y en sus etapas iniciales no produce síntomas, indicó el médico oftalmólogo Renzo Cañote, especialista en Retina de Oftalmosalud. Por ello, consideró necesario el chequeo con fondo de ojo para evaluar la retina y así prevenir las complicaciones de la enfermedad y no llegar a la ceguera irreversible.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.