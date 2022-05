¿Cómo lograr difundir el interés por la cultura latinoamericana, impulsar el cuidado de nuestra naturaleza y promover la adopción de nuevas tecnologías? Esa pregunta fue la que llevó a un grupo de seis jóvenes del Perú, Bolivia y Colombia a crear Costa Jaguar, un espacio para la venta de dibujos digitales con un formato asociado NFT (‘non-fungible tokens’), que garantiza su autenticidad como obras únicas y a su vez colabora con la conservación de nuestro continente.

“Este proyecto nace de un grupo de latinoamericanos que tenemos mucho amor por nuestra cultura. Vimos cómo en EE.UU. los NFT, las criptomonedas y el metaverso cada vez cobraban mayor relevancia. Sabiendo que lo que se aparece por allá termina repitiéndose en Latinoamérica, decidimos que era tiempo de que estas nuevas tendencias llegasen a la región”, comenta a El Comercio Mauricio Yáñez, encargado del márketing del proyecto.

La intención del grupo era tener un rol proactivo en la adopción de estas nuevas tecnologías, pero querían hacerlo de una manera responsable. “Todavía hay mucha gente que no le encuentra sentido a esto de los NFT, porque no se trabajan con un valor detrás del proyecto. Nosotros queremos generar un impacto positivo”, agrega Yáñez. Ahí es cuando entra en juego el concepto de conservación.

NFT sostenibles

Entonces, el grupo decidió que, a través de esta iniciativa, se pueda promover y preservar la cultura de la región. “No solo queríamos mostrar arte digital inspirado en la cultura de este lado del mundo, sino tener un papel activo en la preservación. Por eso logramos una asociación con la Fundación Black Jaguar”, detalla Yáñez.

Este grupo de emprendedores ha creado todo un concepto artístico para su proyecto de NFT, usando a jaguares como personajes principales y para mostrar la cultura de nuestro continente. (Costa Jaguar) / Costa Jaguar

La Fundación Black Jaguar es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo reforestar la selva amazónica y la sabana del Cerrado (Brasil). Para esto plantan árboles nativos a gran escala, en colaboración con los propietarios de las áreas locales.

“Como parte de esta asociación, tenemos un acuerdo en el que donamos el 20% de todas nuestras ventas. Lo interesante de este método de recaudar fondos es que lo hacemos con blockchain. De esa manera, las donaciones son lo más transparentes posible, porque permite hacerle el seguimiento al dinero de manera pública. Entonces, no solo decimos que donamos parte de las ganancias, sino que nos aseguramos de que el dinero llegue de la mejor manera”, detalla Lucas Carbone, diseñador y responsable de la parte artística del proyecto.

Pero no solo eso. Quien compre un NFT de Costa Jaguar gana tokens, llamados jaguar pesos, que permitirán al usuario crear nuevos NFT. Estos tokens están basados en la criptomoneda polygon. “Lo particular es que se trata de una criptomoneda con un algoritmo que no necesita tanta energía para minarse y, por lo tanto, generar contaminación. No solo al estar asociados con Black Jaguar, sino al estar basados en una criptomoneda con baja emisión podemos afirmar que nuestros NFT son sostenibles”, agrega Carbone.

Este es un ejemplo de cómo se utiliza, dentro de las colecciones, a los Jaguares Legendarios para mostrar parte de la cultura de los países de Sudamérica. En este caso, está vistiendo un tradicional hábito del Señor de los Milagros. (Costa Jaguar) / Costa Jaguar

Con buen pie

La primera colección fue lanzada a inicios de mes y tuvo100 jaguares legendarios, los cuales han sido vendidos casi en su totalidad. La próxima colección saldrá en cuatro meses y constará de 5.000 nuevos jaguares, pero además ofrecerá más beneficios para los compradores.