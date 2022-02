Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió que las criptomonedas son un peligro para el medio ambiente por la elevada contaminación que genera su uso.

“El problema de la criptomoneda ahora es el cambio climático. Es lo menos amigable para el medio ambiente. Seguir minando bitcoins consume la energía de un país mediano. Son cantidades impresionantes”, apuntó el titular del BCR en diálogo con INFOX.

El ‘minado’ de bitcoins es el proceso a través del cual se generan más de estas criptomonedas, y para hacerlo, las computadoras requieren de una enorme cantidad de energía.

Desde el lado financiero, Velarde indicó que la postura del BCR es no considerar a las criptomonedas de pago, sino como un activo financiero.

“No lo consideramos un medio de pago, sino un activo financiero altamente volátil y si la gente lo compra es por su riesgo”, explicó.

Incluso la validación de las transacciones es poco efectiva, pues consume bastante tiempo y recursos, por lo cual El Salvador habilitó cuentas en Bitcoin para facilitar los pagos.

Fuera de ello, consideró que las criptomonedas “no tienen ningún valor intrínseco. En algún momento puede que pierda interés la gente de tenerlo, y ahí el precio puede caer a cualquier cosa”.

Fintech vs Techfin

El economista indicó que los bancos centrales no están preocupados por las fintech, sino las techfin; es decir los gigantes tecnológicos, como Amazon o Alibaba, que han ingresado al mundo de las finanzas.

Para entender las diferencias, una fintech es una empresa tecnológica cuyo ‘core’ es ofrecer servicios financieros, usualmente startups. Las techfin, son empresas tecnológicas que se dedican a cualquier otro rubro (como Amazon o Apple), pero ahora quieren utilizar el conocimiento y datos que tienen del mercado para lanzar servicios financieros.

“Estas plataformas tecnológicas se van a volver más importantes. Particularmente los gigantes tecnológicos. Cuando uno conversa con los bancos más grandes del mundo, ellos no están preocupado tanto en las fintech, sino en grandes empresas tecnológicas, como Amazon, Apple, etc., que empiezan a producir sus monedas”, apuntó.

En el mercado estadounidense, agregó, hace 10 años, menos del 30% de créditos de consumo provenían de estas plataformas, y ahora superan el 50%. Por parte de los créditos hipotecarios, previo a la crisis financiera, el 30% de estos lo tenían las plataformas tecnológicas; ahora suma el 60%.

“Esta discusión de cuál va a ser el mapa bancario, financiero, probablemente sea bastante distinto en 10 años, en pagos, créditos y todo”, subrayó.

BCR vs NFT

Velarde también se refirió a los nuevos ‘non-fungible tokens’ (NFT), que es una denominación para bienes virtuales que no pueden ser reemplazados. Es decir, si uno compra un NFT de una canción o un dibujo, le pertenece a esa persona y nadie más.

“Dicen que el mercado de arte, el 10% se hace con criptomonedas, eso lo dudo; a no ser que sean estas cosas que están comenzando a vender, que es esta figura, una pintura digital, que aseguran que solo tiene un propietario. Mo sé cuánto crecerá eso ni qué tan importante eso, la cifra que presentaron me pareció un poco exagerada”, reflexionó.

“El problema es que hay tanta liquidez en el mundo que hay una desesperación de buscar cualquier activo. Estas obras de arte digital, aunque la mayor parte no tengan tanto mérito y otras probablemente sí, se están vendiendo en US$ 40.000 o US$ 50.000″, agregó.

El banquero central consideró que, a diferencia de obras físicas que son exclusivas y valiosas, este tipo de objetos no tienen estas características.

“No son los huevos Fabergé que tenía el emperador ruso, que es una cantidad limitada y son hermosos. Aquí no hay mucho detrás”, puntualizó.

Pagos digitales

El presidente del BCR reveló que están trabajando en un borrador para trazar la ruta de una moneda digital en el Perú.

“El ‘white paper’ lo estamos terminando probablemente en un mes o mes y medio para trazar la ruta, un que tendremos que corregir permanentemente”, señaló.

Agregó que tienen un equipo sólido que está encargado de trabajar en esta propuesta y que, además, sostendrá reuniones con ejecutivos de India y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener mejores luces sobre este tema.

“El martes tendré una reunión virtual con un equipo del FMI, con el que he estado trabajando varios meses, viendo las condiciones de mercado de pagos actuales en Perú para estar trabajando la hoja de ruta que tenemos que hacer”, apuntó.

